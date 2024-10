Primeiro fisiculturista vegano vence um dos maiores campeonatos do país

O atleta vegano Guilherme Abomai venceu um campeonato de fisiculturismo durante a Expo Mr. Olympia Brasil, neste domingo (20/10). Ele é o primeiro atleta vegano a conquistar um título no esporte.

Ele disputou na categoria de até 102kg, a mais pesada da competição, e venceu em primeiro lugar. Após o bom desempenho, Abomai ganhou o direito de subir aos palcos de eventos internacionais ao lado dos maiores fisiculturistas do mundo.

Nas redes sociais, Guilherme comemorou o título, conquistado no mesmo dia de seu aniversário. "Realizei um sonho no dia do meu aniversário. Sem conseguir dormir, volto no tempo para lembrar de como alcancei um dos objetivos mais difíceis que já tive na vida", compartilhou o atleta.

Abomai adotou o veganismo há dois anos após sofrer com problemas estomacais. Vegana é a pessoa que não ingere alimentos com ingredientes de origem animal e nem consome produtos que tenham sido testados em animais.

Leia também: Brigas entre arruaceiros de Flamengo e Corinthians mancham o clássico

O influenciador vegano Matheus Rocha celebrou o título de Guilherme e considerou o feito uma "vitória para o veganismo". "Parabéns Abomai, mesmo com tantas criticas você decidiu virar vegano e provou na prática que as proteínas vegetais funcionam, agora você é um exemplo para todos de que é possível sim ficar forte apenas com proteínas vegetais!", escreveu.

A Expo Mr. Olympia Brasil é uma das maiores competições de fisiculturismo do país, com atletas de elite competindo em diferentes categorias. Além do título, os vencedores podem obter qualificações para competições internacionais, como o Mr. Olympia, o maior evento de fisiculturismo do mundo.