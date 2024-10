Morre Tonhão, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Palmeiras

Tonhão fez parte do elenco que tirou o Palmeiras da fila no Paulistão de 1993 - (crédito: Divulgação/Palmeiras)

Zagueiro histórico do Palmeiras, Antônio Carlos da Costa Gonçalves, o Tonhão, morreu nesta terça-feira (22/10) aos 55 anos. O jogador alviverde nos anos 1990, época da parceria com a Parmalat, estava internado e teve a morte confirmada nas redes sociais por um dos filhos. O motivo ainda não foi divulgado.

Paulista, Tonhão fez parte do elenco que tirou o Palmeiras da fila no Paulistão de 1993. Foi bi estadual em 1994 e tri em 1996. Ganhou também duas edições do Brasileirão em 1993 e em 1994. Era o zagueiro-zagueiro de Luxemburgo em um time estrelado com Edmundo, Evair, Edilson, Rivaldo, Zinho, Mazinho, César Sampaio, Antônio Carlos e tantos daquela época dourada do Palestra. Ele também participou da conquista do extinto Torneio Rio-Sao Paulo em 1993.

Tonhão defendeu outros clubes grandes como Internacional, Athletico-PR e Goiás antes de se aposentar no Guaratinguetá.





Nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos.

Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols.

Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade.