FPF define datas e horário das finais do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta sexta-feira (29), as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. O clássico da saudade vai decidir quem será o grande campeão da competição. As partidas vão acontecer nos próximos dois domingos.

O jogo de ida acontece já neste domingo (31), às 18h, na Vila Belmiro. Já a partida de volta acontece na semana seguinte, no dia 7 de abril, também às 18h, mas no Allianz Parque.

O Santos até tentou trazer o seu mando de campo para a capital paulista. Contudo, o Peixe viu Corinthians e São Paulo vetarem seus estádios, já que ambos estão fazendo a manutenção do gramado. Além disso, o Alvinegro Praiano não quis levar a partida para Arena Barueri. Assim, decidiu atuar na Vila Belmiro.

Por outro lado, o Palmeiras terá novamente o estádio onde foi muito feliz nos últimos anos. Afinal, após dois meses interditado, o Allianz Parque voltou a receber um jogo nesta quinta-feira (28), quando o Verdão bateu o Novorizontino por 1 a 0, pela semifinal do Estadual.

Depois das quartas e semifinais em jogo único, a decisão é em duas partidas. Apesar de ter tido a melhor campanha do Paulistão, o Palmeiras só terá a vantagem de fazer o jogo de volta em sua casa. Igualdade no placar agregado dos dois duelos significa decisão nos pênaltis.

Atual bicampeão, o Palmeiras tenta o tricampeonato consecutivo. Já o Santos, de volta à final depois de oito anos, busca sua primeira conquista desde 2016.

