Liga dos Campeões: Raphinha brilha com três gols contra o Bayern de Munique

A terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa foi encerrada com um toque de mágica verde-amarelo. Ou melhor, três. Foi esse o número de vezes em que o atacante Raphinha, do Barcelona, estufou as redes durante a vitória por 4 x 1 do time azul e grená contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (23).

A partida realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys, casa temporária do Barcelona, colocou frente a frente duas das equipes mais regulares do Velho Continente na temporada 2024/2025. A expectativa maior era justamente pelo enfrentamento entre artilheiros. Harry Kane (12 gols) e Lewandowski (14 gols) se destacam como o primeiro e segundo melhores marcadores do Velho Continente até aqui. O brasileiro, contudo, foi o responsável por roubar a cena.

Com apenas um minuto de jogo, Raphinha recebeu de Fermín López em profundidade e arrancou, sozinho, em direção ao gol de Neuer, antes de driblá-lo para inaugurar o placar. Isso não significou, todavia, que os artilheiros não entrariam em cena. Depois de ter sido flagrado em posição irregular ao marcar de cabeça, Harry Kane teve nova chance e não falhou. De perna direita, empatou o jogo, à altura dos 18'. O gol foi o 13º dele na temporada.

O polonês do time espanhol também deixou o dele. Aos 36 minutos, Fermín contou com saída equivocada de Neuer para deixar o homem-gol em condições de dar a vantagem novamente ao time da casa. A noite, apesar de tudo, parecia mesmo ser de Raphinha. Ao receber passe longo de Lamine Yamal e dominar no peito, bateu de perna direita para marcar o segundo dele, aos 45'. Com 12 minutos do segundo tempo no relógio, o brasileiro arrancou pelo lado esquerdo e encontrou o mesmo canto para completar o hat-trick: 4 x 1.

Manchester City também passeia

Quem também deixou o gramado com vitória expressiva foi o City, de Pep Guardiola. Diante do Sparta Praga, equipe da Tchéquia, o time azul claro venceu por 5 x 0. O ponto alto da partida ficou com a atuação do centroavante norueguês Erling Haaland.

Com os dois marcados da noite, o homem-gol superou ninguém menos que Neymar na artilharia histórica do torneio. Agora, são 44 gols, contra 43 do brasileiro. Com um salto inusitado, seguido por um chute de calcanhar, Haaland. Um verdadeiro 'coice'. De perna direita, marcou o segundo. Com isso, o norueguês, inclusive, segue na cola de Lewandowski e Kane. Até aqui, tem 13 gols na temporada. John Stones, com um gol pela segunda partida seguida, Phil Foden, e Matheus Nunes, de pêanlti, completaram o placar.



Invicto há 33 partidas diante da própria torcida, o City estica ainda mais a maior sequência de invencibilidade de um clube inglês na história da competição em jogos em casa. A anterior pertencia ao rival, Arsenal, com 25 partidas. O último revés aconteceu em 19 de setembro de 2018, quando o Lyon venceu por 2 a 1.

Outros resultados

Uma das grandes supresas da noite foi a derrota do Atlético de Madrid para o francês Lille, diante da própria torcida. Depois de já ter vencido o Real Madrid por 1 x 0, na última rodada, o clube azul e vermelho fez mais uma equipe espanhola de vítima ao vencer por 3 x 1.

No duelo entre invictos, Brest e Bayer Leverkusen empataram em 1 x 1. O Feynoord foi à Lisboa para vencer o Benfica por 3 x 1. Enquanto Liverpool e Internazionale venceram RB Leipzig e Young Boys, respectivamente, pelo placar mínimo. O Dinamo Zagreb derrotou o Red Bull Salzburg por 2 x 0. Atalanta e Celtic empataram sem gols.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

