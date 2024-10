Veja a repercussão da goleada do Botafogo na imprensa do Uruguai

A imprensa uruguaia repercutiu a impiedosa goleada que o Botafogo impôs ao Peñarol na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores nesta quarta-feira (23/10). No Nilton Santos, o Glorioso fez 5 a 0 e, para a maioria dos uruguaios, já dá até para esquecer o jogo da volta. Não há jeito: o Fogão é finalista e vai para Buenos Aires (contra Atlético ou River Plate) como favorito.

Jornais analisam o 5 a 0 do Botafogo

El Observador

O Peñarol sofreu um vendaval de gols após um notável segundo tempo do Botafogo. Afinal, o placar de 5 a 0 foi um duro chamado à realidade. Dessa forma, o Botafogo está na final da Libertadores, mesmo com o jogo da volta em Montevidéu. Porém, o treinador Aguirre fez algo que não devemos esquecer: o torcedor voltou a acreditar neste time, que chegou até a semifinal.

El País

A derrota por 5 a 0 praticamente elimina o Peñarol na Libertadores. Mas vamos nos lembrar das palavras do treinador Diego Aguirre após o jogo: “Devemos aceitar o golpe de uma derrota muito dolorosa, mas isso não apaga o que foi feito neste ano.”

Opiniões das principais rádios

Sport 890

“Foi um resultado descomunal. Mas o que doeu foi que o Botafogo não foi tão superior nos 90 minutos. O Peñarol fez um bom primeiro tempo, mas levou três gols em sete minutos, entre os 6 e 14. E a torcida do Botafogo, ao fim do jogo, já estava desconectada do que se via em campo, pois sabia que seu time é finalista da Copa Libertadores.”

El Espectador

Depois de um bom primeiro tempo, o Peñarol voltou muito mal. O Botafogo fez o primeiro gol e pisou no acelerador. O Peñarol sofreu cinco gols, e esse 5 a 0 foi um resultado que até ficou barato, tamanha a dominância.

Carve

Vimos um massacre. E observamos figuras como Savarino e Luis Henrique, que descontrolaram o Peñarol. Eles foram fundamentais para o triunfo do Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.