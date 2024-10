Brasília conquista o Candango masculino de vôlei e foca na Superliga B

O Brasília Vôlei conquistou na noite de quinta-feira (24/10) o título do ressurreto Campeonato Brasiliense Adulto Juvenil masculino. A competição não tinha decisão havia 14 anos. No segundo jogo da melhor de três partidas, os favoritos impuseram 3 sets a 1 contra a Associação Juventude Desportiva (Ajude) no Ginásio do Sesi, em Taguatinga.

O triunfo teve parciais de 23/25, 25/19, 25/18 e 25/20. O Ajude surpreendeu logo na primeira parcial, mas não resistiu nos três períodos seguintes e o adversário levou a taça.

O Brasília Vôlei havia vencido o primeiro confronto por 3 sets a 0. Portanto, não há necessidade de um terceiro confronto. Representante do Distrito Federal na Superliga B masculina, o Brasília Vôlei se concentra a partir de agora no torneio nacional na disputa pelo acesso à elite na temporada de 2025/2026.

"A importância dessa final é que não tinha Campeonato Brasiliense havia 14 anos. Voltou de forma oficial pela Federação Brasiliense de Vôlei", comemora o técnico do Brasília Vôlei Marcelo Thiessen em entrevista ao Correio Braziliense.

O treinador ressaltou a importância da conquista para o planejamento de subir para a elite do vôlei nacional. Um título importante para o Brasília Vôlei, para a nossa equipe. Nós tivemos 11 jogos até o fechamento do Campeonato Brasiliense, conseguimos rodar o time, colocar o time jogando para a Superliga B, que vai ser bem disputada", prevê Thiessen.

Na avaliação do treinador, a competição nacional será desafiadora. "São 14 equipes. Há nove favoritas para subir, equilibradas, no mesmo nível, então não será uma Superliga tão fácil. Estamos trabalhando e evoluindo para conseguir esse acesso".