Sobradinho x Legião: como Tite e Abel influenciam a final da segundinha

Protagonistas dos acessos de Sobradinho e Legião à elite do Campeonato do Distrito Federal em 2025, os técnicos — e amigos — Leonardo Roquete e Jonathan Gabriel representam uma safra de treinadores estudiosos da capital do país. Inspirados nos colegas de profissão Abel Ferreira e Tite, ambos prometem um duelo tático de alto nível na final da Série B do Candangão, hoje, às 10h, no Bezerrão. A entrada é 1kg de alimento não perecível. O perfil da FFDF no YouTube transmitirá com imagem.

Convidados do Podcast CB Esportes, os dois técnicos passaram a limpo a carreira e disseram quais são as fontes preferidas de conhecimento. Fã de Abel Ferreira, o técnico do Sobradinho, Leonardo Roquete, acredita que uma decisão não tem "receita de bolo".

"O mental conta muito. São muitos detalhes, passa a ser menos questão de esquema de jogo e mais de mentalidade. São os dois times que mais investiram. No fim, não tem o que fazer, é jogo único, e há a necessidade de ir para cima", disse ao programa. Abel Ferreira escreveu o livro Cabeça Fria, Coração quente, no qual trata, entre outros temas da necessidade de preparo mental para enfrentar as decisões.

Admirador da organização tática e do sistema defensivo de Tite, Jonathan destaca a capacidade de surpreender. "Vamos tentar, de alguma forma. Sabemos que o Sobradinho é uma equipe muito qualificada, que não perdeu ainda. Não vende vitórias de forma fácil, e não vai desistir em nenhum momento", garantiu. "A minha expectativa é boa e alta, também. Não tem como chegar nessa fase e não ter uma expectativa alta, não estar confiante. Quem vai perder é quem não comparecer ao estádio para acompanhar a partida", adverte o comandante do Legião.

Como a maioria dos técnicos brasileiros de ponta, Roquete e Gabriel assumiram os times no meio do caminho. O Leão da Serra demitiu o técnico Augusto César e efetivou o auxiliar, Leonardo Roquete. O Leão do Rock substitui Luiz Henrique pelo comandante do time sub-17, Jonathan Gabriel. Ambos cumpriram o principal objetivo: o acesso.

O próximo passo é o título. Mais tradicional, o Leão da Serra é quatro vezes campeão da primeira divisão candanga. O último título na elite foi conquistado em 2018 contra o Brasiliense. Fundado em 2001, o Leão do Rock persegue a primeira taça. Na prateleira de acesso, o Sobradinho ostenta dois troféus e cobiça o tri depois da queda em 2021.

Invicto, o Sobradinho tem sete vitórias em nove jogos, com 34 gols. O Legião perdeu duas vezes, porém, tem a melhor defesa ao lado do Taguatinga. Ambos foram vazados quatro vezes. Reformado para receber treinos da Seleção Brasileira antes da partida contra o Peru pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, o gramado do Bezerrão está pronto para o jogo. Garantidos na elite em 2025, Sobradinho e Legião se juntarão a Ceilândia, Capital, Gama. Brasiliense, Real Brasília, Paranoá, Samambaia e Ceilandense na elite em 2025.

Ficha Técnica

Quando: hoje

Onde: Estádio Bezerrão, no Gama

Horário: 10h

Ingresso: 1kg de alimento não perecível

Transmissão com imagem: FFDF TV

Sobradinho

Glaycon;

Andrezinho, Dedé, Medeiros e China;

Geovane, Paranhos e Vitor Junior;

Welton, Lucas Vitor e Gilvan

Técnico: Leonardo Roquete

Legião

Sucuri;

Daniel Mendonça, Kaio, Badhuga e Lucão;

Vitinho, Bolt e Luigi;

Igor, Vitor Xavier e Wisman

Técnico: Jonathan Gabriel



