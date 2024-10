Adef sofre virada na semi e está fora da final da Liga Feminina de Futsal

Laíssa Novinha trava duelo com a marcadora dos Leoas da Serra: o time candango saiu na frente no placar, mas não resistiu no tempo extra - (crédito: @lucasrfotografia)

Faltou muito pouco para o futsal do Distrito Federal disputar a final da Liga Feminina. Depois de empatar em casa por 2 x 2 na partida de ida na capital do país, a Adef arrancou igualdade por 1 x 1 com as Leoas da Serra em um ginásio Jones Minosso lotado na noite deste sábado, em Lages (SC), mas sofreu um gol na prorrogação e teve o sonho de disputar o título nacional frustrado.

A camisa 10 Popó abriu o placar para a Adef a 16 minutos e 10 segundos do fim do primeiro tempo em um belo chute de longa distância depois de um contra-ataque. Laura igualou o placar a 9 minutos e 50 segundos do encerramento do período depois de roubar a bola de Cecília.

"A gente veio sabendo que seria um jogo difícil. Precisamos corrigir os erros cometidos no primeiro tempo para voltarmos melhor", afirmou Popó na saída para o intervalo. O time candango resistiu no segundo tempo e avançou ao tempo extra.

A melhor campanha dava a vantagem do empate às Leoas da Serra na prorrogação. A situação ficou dramática para a Adef quando Luiza sofreu uma falta muito contestada da meia Allê. Vitória cobrou o tiro direto com perfeição no canto direito da goleira Regiane e decidiu a partida.

"Derrota chorada, como deve ser sempre. Se derramamos lágrimas é porque sabemos que poderíamos ter ido mais longe. Sabemos que dava. A temporada de 2024 está na reta final e ainda temos metas a serem alcançadas. Daqui a um mês estaremos na Taça Brasil, no mesmo clima que foi essa Liga: entrega, empenho, raça… E sempre: União", manifestou-se a Adef no perfil no Instagram.

A final será catarinense nos próximos dias 9 e 16 de novembro. As Leoas da Serra terão pela frente o Taboão da Serra em um clássico estadual. O adversário eliminou o Female com empate por 1 x 1 e triunfo por 3 x 1 na segunda partida.

"Estou feliz com a classificação. Enfrentamos a Adef pela terceira vez no ano e empatamos novamente. O trabalho que é feito em Brasília é extraordinário, de inserção. Só vencemos na prorrogação. Estão de parabéns", elogiou Maurício Neves de Jesus, criador do projeto Leoas da Serra, em entrevista à LFFTV.

Capitã das Leoas da Serra, Petuxa elogiou o empenho da Adef. "Elas trabalharam muito, mas em uma semifinal passa quem erra menos", comentou a jogadora.