FPF repudia atentado envolvendo torcedores de Palmeiras e Cruzeiro

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se pronunciou a respeito do atentado criminoso envolvendo torcedores de Palmeiras e Cruzeiro na madrugada deste domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, altura de Mairiporã, na Grande São Paulo.

Embora tenha repudiado os atos, a entidade evitou mencionar o nome do clube paulista. Além disso, definiu os autores das cenas de violência na estrada como “bandidos”.

“A Federação Paulista de Futebol lamenta profundamente os atos criminosos ocorridos na manhã deste domingo, que culminaram na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos. O atentado, promovido por bandidos que usam indumentárias alusivas ao futebol e a clubes, é mais um triste episódio que deve ser severamente punido pelas autoridades competentes”, diz a nota da FPF.

Já a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo citou, em comunicado enviado à imprensa, que a Polícia Civil apura a ocorrência e que, segundo informações iniciais, os torcedores do Cruzeiro foram vítimas de emboscada de palmeirenses no percurso de volta a Minas Gerais.

O “encontro” entre as torcidas na estrada se deu em razão de os cruzeirenses irem ao Paraná enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último sábado (26). Os palmeirenses, por outro lado, jogaram em casa, diante do Fortaleza, e geralmente conta com o apoio de torcidas do clube espalhadas pelo estado.

Um torcedor do Cruzeiro morreu e outras 18 pessoas sofreram ferimentos, sendo posteriormente encaminhadas a hospitais de Mairiporã e Franco da Rocha.

Ambos os clubes se manifestaram nas redes sociais em repúdio ao episódio de violência e cobraram punições “com rigor” aos envolvidos.

Confira o comunicado da FPF

