Brasília Vôlei é superado pelo Praia Clube na Superliga Feminina de vôlei

O Brasília Vôlei foi superado pelo Praia Clube, pela segunda rodada da temporada 2024/2025 da Superliga Feminina de vôlei, nesta segunda-feira (28/10). Na quadra do Centro de Treinamento da Prefeitura de Uberlândia (MG), a equipe mineira não teve dificuldades diante do adversário candango. Venceu por 3 sets a 1. As parciais foram de 25 x 14, 25 x 19, 23 x 25 e 25 x 23. A equipe de Spencer Lee volta à ação às 18h30 da próxima segunda-feira (4/11), no ginásio Sesi Taguatinga, em Brasília, contra o Minas.

A disputa no Triângulo Mineiro mostrou composição muito semelhante à derrota sofrida pelo Brasília na estreia, diante do Flamengo. Assim como no embate inaugural, o time candango perdeu os dois primeiros sets, se recuperou de forma estridente no terceiro, mas não foi capaz de manter o fôlego na quarta parcial.

Apesar de ter largado atrás, sobretudo no primeiro round, com derrota expressiva, o Brasília deu ao Praia a primeira derrota um set na temporada até aqui. Nos três primeiros jogos, o time mineiro não havia perdido nenhum. No fim, o fator psicológico fez a diferença. Do lado do Praia, a americana Payton Janice registrou 20 pontos. Ana Medina, mais uma vez, liderou na estatística para o Brasília, com 13.

A primeira parcial começou com o time da casa a todo vapor. Com dois pontos de bloqueio e bolas no chão, o Praia Clube abriu 4 x 0. Alguns singelos erros de saque permitiram crescimento do Brasília. Apesar de se aproveitar bem do trio formado por Lívia Kate Naiara no ataque, e diminuir a desvantagem para 8 x 6, o time candango perdeu fôlego. Sobretudo, em decorrência do forte bloqueio da equipe de Marcos Miranda. Foram três apenas na primeira parcial. Com mais erros do rival e uma versão inspirada da estadunidense Payton Caffrey, autora de oito pontos, a equipe mineira fechou o primeiro set com folga: 25 x 14.



A chegada da parcial de número dois dava indícios de que funcionaria como a primeira. Apesar de se mostrar bem estruturada nos bloqueios, o Praia trazia à tona a capacidade de decidir sem necessariamente o uso da força. A alternativa se fez presente com largadinhas de Maiara e Macris. Ainda assim, colocava a gorducha no chão, quando necessário. O Brasília, mais atento, não deixava o rival escapar no placar. Através do crescimento de Ana Medina, com oito pontos no segundo set, pressionava o time amarelo na tentativa de reagir. Acabou, porém, apenas adiando mais desfecho negativo: 25 x 19.

O terceiro set trouxe um cenário inédito para a partida. Ao contrário das duas primeiras parciais, tudo parecia dar certo para o Brasília. Milena (cinco pontos) e Nandyala (quatro) comandavam a reação candanga. Enquanto isso, o Praia mostrava dificuldade para lidar com o ímpeto e a escalada psicológica das adversárias. Caroline e Milena travavam um duelo particular. Marcaram, respectivamente, cinco e sete pontos. Na disputa ponto a ponto, entretanto, o time do DF levou a melhor: 25 x 23.

Mesmo com menos vigor, o Brasília mostrava às donas da casa que não venderia uma derrota facilmente. O Praia expunha melhora em relação à última parcial. O time candango, todavia, não permitia a criação de gordura no placar. Milena era o símbolo de um time aguerrido. Apesar de não ter sido a maior pontuadora do set, somou pontos em momentos decisivos. Foi ela, porém, quem errou o saque decisivo. Com bola fora da quadra: vitória por 25 x 23 do Praia Clube. Mesmo derrotado, o Brasília Vôlei mostrou força para competir durante a temporada.

"É preciso estar atento a todos os pequenos detalhes dentro da quadra, e procurar entender o que faltou. O jogo foi pau a pau, e agora vamos estudar muito para saber onde erramos. De qualquer forma, fiquei muito feliz por termos nos superado durante o jogo, por termos continuado acreditando. É em cima disso que vamos construir, tecnicamente e taticamente. Agora é voltar para casa, e seguir melhorando", disse a central do time do DF, Nandyala.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Braithwaite tem bom índice de participação nos gols do Grêmio

Braithwaite tem bom índice de participação nos gols do Grêmio Esportes Plata comemora primeiro gol pelo Flamengo e promete dancinha especial

Plata comemora primeiro gol pelo Flamengo e promete dancinha especial Esportes Em alerta, CBF pede relatório que monitora apostas por expulsão relâmpago

Em alerta, CBF pede relatório que monitora apostas por expulsão relâmpago Esportes Botafogo critica veto de torcedores no Uruguai: "Precedente perigoso"

Botafogo critica veto de torcedores no Uruguai: "Precedente perigoso" Esportes Nora brasileira de Beckham expõe cicatriz impactante de cirurgia e choca seguidores

Nora brasileira de Beckham expõe cicatriz impactante de cirurgia e choca seguidores Esportes Thiago Silva treina e trabalha para reforçar o Fluminense