Fisiculturista morre dias depois de completar 35 anos

Os familiares e amigos também compartilharam uma mensagem especial, convidando todos que desejassem participar da missa em homenagem à panamenha. “Em 23 de outubro, nossa querida Johanna encontrou a paz eterna. Sua espera e alegria vivem em nossos corações. Junte-se a nós para uma missa em homenagem à sua alma em 28 de outubro”, diz o comunicado.



Leia também: Vampeta se revolta com as filhas por dívida de pensão e faz declaração polêmica



Recentemente, a influenciadora celebrou seu 35º aniversário. Em publicação comemorativa nas redes sociais, ela agradeceu a Deus por ter lhe conceder mais um ano de vida. "Obrigada por me permitir viver cada dia fazendo o que amo, cercada por seres maravilhosos, agregando experiências e cumprindo gradualmente meus objetivos", escreveu Johanna.



Johanna, que nasceu no Panamá, compartilha seu estilo de vida saudável nas redes sociais, além de participar de competições de fisiculturismo. Ela possui uma base de mais de 45 mil seguidores no Instagram.