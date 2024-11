Brasília Basquete derrota Pinheiros e empilha terceira vitória no NBB

Intervalo de jogo no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Pinheiros e Brasília saem para o descanso na partida válida pelo Novo Basquete Brasil e o DJ sobe o som. A música selecionada na playlist é "Pelados em Santos" do Mamonas Assassinas. O trecho "(...) minha Brasília amarela" merecia adaptação para "(...) minha Brasília branca", a cor do uniforme da equipe candanga na vitória parcial por 49 x 34 no primeiro tempo, e por 89 x 75 no fim.

O Brasília Basquete está de portas abertas para flertar com os playoffs nesta temporada. Depois de duas vitórias consecutivas no Ginásio Nilson contra São José e Mogi, o Brasília venceu pela primeira fora do Distrito Federal nesta temporada no embalo dos Mamonas Assassinas e acumula três vitórias e três derrotas neste início de campanha. O ala Von Haydin foi o cestinha do Brasília com 25 pontos seguido pelo ala-armador Anton Cook (19), 13 deles no último quarto. O cestinha do Pinheiros foi o excelente Raulzinho com 23.

A exibição do Brasília no primeiro tempo da partida de ontem foi exemplar. No segundo, nem tanto. A equipe do técnico Dedé Barbosa fechou o quarto inicial com 25 x 18 guiado pela noite inspirada de Von Haydin. O ala marcou oito pontos e encerrou o período com 100% de aproveitamento nos arremessos. A vantagem de sete pontos mais do que dobrou na segunda parcial. Os visitantes abriram 15 de vantagem e descansaram com 49 x 34.

A efetividade do Brasília nos arremessos fez a diferença. O time converteu 7 dos 16 arremessos de três, e 9 de 13 de dentro do garrafão. Houve equilíbrio nos rebotes com 19 para cada lado, porém o conjunto do Brasília Basquete se impôs, inclusive com uma lance digno de NBA na ponte aérea completada de costas por outro destaque da trupe do Distrito Federal, o pivô Matheus Bonfim, de 2,08m. Brasília encerrou o segundo quarto com 24 x 16.

O time candango voltou do intervalo em marcha lenta. Perdeu a efetividade e se desarticulou. Foram quatro minutos de péssimo basquete entre as duas equipes. Falhas em série e vitória do Pinheiros por 20 x 13 no terceiro quarto. O técnico Vitor Galvani corrigiu o posicionamento defensivo do quinteto paulista. Na frente, o ataque cresceu guiado pelo maestro Raulzinho na casa do adversário.

A última parcial do Brasília se manteve irregular. A vantagem construída na etapa inicial se desmanchou e o Pinheiros colou várias vezes no placar e ameaçou tomar a liderança toma lá dá cá de pontos. Os arremessos do time da casa não caíam mais com tanta facilidade e o jogo se manteve perigoso até os minutos finais. A vantagem era de 8 pontos a três do encerramento. Aí, entrou em cena o ala-armador Anton Cook para tranquilizar os visitantes. Autor de 13 pontos no último quarto, ele confirmou o triunfo e embalou a equipe para o duelo de sábado contra o Corinthians, às 18h, no Ginásio Wlamir Marques, novamente em São Paulo.