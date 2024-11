A nova elite: Candangão 2025 voltará a ter cinco campeões locais

O futebol candango se prepara para reincorporar uma realidade perdida. A confirmada ascensão de Legião e Sobradinho à elite local em 2025 estabeleceu uma conjuntura mais vitoriosa, em comparação à edição de 2024 do torneio. Para a nova versão, o Candangão voltará a ter cinco campeões locais na disputa pela taça da vez. O pontapé inicial está marcado para a primeira metade de janeiro, em menos de três meses. O arbitral que decidirá a composição do campeonato está marcado para essa quinta-feira (14).

O torneio que culminou no terceiro título local do Ceilândia contou com o menor número de campeões candangos nas últimas dez edições da competição, segundo levantamento do Correio. O futebol brasiliense se acostumou a contar com, pelo menos, cinco clubes vitoriosos. Assim aconteceu em 2023, 2018 e, futuramente, em 2025. Entre 2022 e 2019, foram seis. O número chegou a ser ainda mais expressivo. Entre 2015 e 2017, foram sete campeões no certame por um novo sucesso.

A confirmação da estatística aconteceu depois da classificação do Sobradinho à decisão da Segundinha, disputada no último 26 de outubro. Posteriormente, o próprio alvinegro venceu o Legião, por 3 x 1. O tricampeão local derrotou o SESP Brasília por 5 x 1 no placar agregado, pelas semifinais, e confirmou o retorno à primeirona depois de ser rebaixado, em 2021. Portanto, se junta a Gama, Brasiliense, Ceilândia e Real Brasília como os campeões.

Agora, a preparação para a temporada de retorno à elite começa a ser ensaiada. Campeão do torneio à frente do alvinegro, Leonardo Roquete permanecerá na comissão técnica da equipe. Será, entretanto, efetivado como auxiliar. O novo comandante é o ex-Sport Recife Mário Henrique. Natural de Ribeirão Preto, ele estava à frente da equipe sub-17 do time pernambucano. O vencedor da Segundinha, assim como Jonathan Gabriel, comandante do Legião, comentaram sobre os planejamentos para o novo ano.

“O planejamento começa a partir de segunda-feira passada, após o acesso. É preciso ir atrás de reforçar o elenco, de buscar contratações. Nós já começamos a ir atrás dessa questão de renovação. Em relação à minha situação no clube, já tocamos no assunto de continuidade. Seria importante conversarmos depois da decisão”, explicou Roquete.

“Iniciamos conversas também, mas ainda vamos sentar com calma para resolvermos todas as questões. No meu caso, não pretendo voltar para a base. Quero dar continuidade no trabalho no profissional do Legião. O presidente acenou com a intenção de contar comigo em 2025”, confirmou Chulapa, como era chamado o treinador do clube laranja nos tempos de jogador, em razão a comparações com o ex-atacante Serginho Chulapa.

O Sobradinho também anunciou a continuidade de alguns atletas para o próximo ano. O zagueiro Pedro Medeiros; o lateral direito Andrezinho; o volante Geovane; e o meia-atacante Welton; e o atacante de beirada Mirandinha são os remanescentes.

Campeões também se movimentam

Os preparativos dos demais componentes do Candangão seguem a todo vapor. Atual campeão, o Gato Preto é quem mais se movimentou até aqui. Seis remanescentes da campanha vitoriosa de 2024 permanecem no time: o lateral direito Paulinho; o lateral esquerdo China; os zagueiros Euller e Badhuga; o atacante Clemente; e o meio-campista Cabralzinho. Dois são recém chegados. Trata-se do lateral esquerdo Pablo Félix, ex-Fluminense de Feira (BA) e Gama. O volante Vitinho, também ex-Gama e ex-Legião, é o outro reforço.

Vice-campeão, o Capital também se organiza para fazer outra temporada de expressão e ter sucesso na primeira participação na Série D do Brasileirão. O treinador Paulinho Kobayashi, comandante em 2024, retornou ao Ferroviário-CE para o segundo semestre. A volta ao clube do Paranoá é esperada para novembro.

Enquanto isso, o Coruja estrutura o elenco. O goleiro Luan Santos e os zagueiros Éder Lima e Lucas Oliveira são remanescentes da última edição do torneio local. A dupla de laterais esquerdos Renan Luís e Mattheus Silva é outra garantida para ficar. Capitão e volante titular, o volante Felipe Guedes também continua. Outras novidades de renovação são os meias Maycon Lucas e Deysinho, assim como o centroavante Wallace Pernambucano.

Há, porém, duas caras novas. O meia-atacante Matheuzinho, criado nas categorias de base do Corinthians, acumula passagens por Bragantino e Juventude no Brasil. No exterior, jogou por Estoril (Portugal) e Juárez (México). O lateral-esquerdo Genilson, ex-Aparecidense (GO), é a segunda adição ao elenco de Kobayashi.

O Brasiliense manterá Luiz Carlos Winck no comando técnico, assim como boa parte dos jogadores. Patrick e Bruno Cardoso, emprestados, voltaram aos clubes de origem. Matheus Batista e Kaio Nunes não tiveram os contratos renovados. Marllon, centroavante ex-Nova Iguaçu (RJ); Douglas, também atacante e promovido à Série C do Brasileirão junto ao Anápolis (GO) em 2024; e o goleiro Jeferson Hermes, ex-Aimoré (RS), são reforços.

Quem também está de técnico novo é o Gama. Glauber Ramos, anunciado em setembro passado, substituirá Cícero Júnior, fora do cargo após o fim do último torneio local. Também procurado pela reportagem, o Real Brasília, campeão em 2023, ainda traça o planejamento para o novo ano em sigilo.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima