Brasília Vôlei encara o Minas em busca da primeira vitória na Superliga

A caminhada do Brasília Vôlei por uma vaga nos playoffs continua. Nesta segunda-feira (4), o representante candango da elite do vôlei brasileiro feminino entra em quadra pela terceira vez na temporada pela competição contra o atual campeão Minas, em Taguatinga Norte, às 18h30.

Os interessados em acompanhar a partida in loco deverão desembolsar o valor de R$ 150 para adquirir entradas na Área Hospitalidade. O montante dará aos pagantes a camisa comemorativa da temporada 2024/2025. Os ingressos para a arquibancada estão esgotados. Pela tevê, o SporTV 2 anuncia a partida. O Globoplay é outra opção para o telespectador.

O time verde da capital federal segue em busca da primeira vitória no torneio. Parte para a segunda exibição diante da torcida brasiliense, entretanto, em meio a momento de otimismo. Nos dois jogos inaugurais, acabou derrotado por Flamengo (3 sets a 1) e Praia Clube (mesmo placar). Porém, mostrou poder competitivo em ambos os jogos.

Além de ter vendido as derrotas a preço alto, esboçou reações dentro de quadra. A resistência nos ralis e a força mental de se manter nas partidas apesar da desvantagem foram dois dos pontos que chamaram a atenção. O grande trunfo da vez por um retorno aos playoffs pela primeira vez em quatro anos é o trabalho do treinador recém chegado Spencer Lee.

O comandante foi auxiliar-técnico do Osasco por quase dois anos, e ganhou notoriedade como treinador do Praia Clube, entre 2008 e 2014. Por lá, conquistou a Superliga B em duas oportunidades. A necessidade em lidar com algumas ausências no plantel também se fez presente.

A capitã e levantadora da equipe, Ju Carrijo, deixou a capital federal em direção justamente ao Praia. Apesar disso, o time candango tem visto a jovem Ana Medina, ponteira de 24 anos, subir de patamar em boa forma. Nos dois primeiros jogos, foi ela a maior pontuadora da equipe. No primeiro, liderou com 20. No segundo, com 13.

O Minas entra em quadra como favorito. Afinal, é o atual campeão do torneio, além de também atual vencedor do Campeonato Mineiro de Vôlei. Nos dois compromissos que fez na Superliga até aqui, venceu ambos. Na primeira rodada, 3 sets a zero contra o Brusque. Em seguida, êxito por 3 sets a dois diante do Mackenzie.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima