Brasília perde para o Minas em casa pela Superliga Feminina de Vôlei

O Brasília Vôlei deu trabalho às atuais campeãs no primeiro e no terceiro sets, mas não resistiram do Sesi, em Taguatinga - (crédito: Rogério Guerreiro/Minas Brasília)

O Brasília Vôlei perdeu pela terceira vez na Superliga Feminina. Na noite dessa segunda-feira, as únicas representantes do Distrito Federal na elite nacional perderam para o atual campeão Minas por 3 sets a 0 no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte. As parciais foram de 25/23, 25/19 e 25/23. O resultado foi o mesmo do Campeonato Mineiro, quando o Brasília enfrentou as adversárias pela segunda rodada do Estadual. O time do DF participa do torneio como convidado.

Leia também: Superliga começa com brasilienses em menos da metade dos times

É a terceira derrota do Brasília Vôlei. Antes, a equipe candanga havia sido superada pelo Flamengo na estreia, em casa, e pelo atual vice-campeão Praia Clube, em Uberlândia. A equipe do DF voltará à quadra na sexta-feira diante do Mackenzie, em Belo Horizonte.

Nascida na República Dominicana, a ponteira Yonkaira Peña foi o destaque da partida. Eleita a melhor jogadora da partida, a centro-americana colocou 14 bolas no chão da quadra do Brasília Vôlei e manteve a invencibilidade da equipe mineira ao lado do Osasco e do Praia Clube. Naira também anotou 14 pontos, porém, não evitou a vitória das adversárias.

Depois da partida, Peña se esforçou para falar em português e explicou o sucesso do Minas na partida em Brasília. "O segredo foi jogar junto. Quem não joga junto não vence", disse em entrevista ao SporTV depois do triunfo.

A equipe do Distrito Federal jogou de igual para igual em todos os sets. No primeiro, a partida ficou empatada em 7 x 7 e depois em 15 x 15 antes de o Minas encerrar com 25/23. O segundo foi dominado pelas visitantes com facilidade e a parcial terminou 25/119. O Brasília Vôlei reequilibrou a partida no terceiro, igualou o marcador em 11 x 11, ficou um ponto atrás com 15 x 14 e vendeu caro o set por 25/23.