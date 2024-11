Flamengo se posiciona sobre Caso Bruno Henrique

O Flamengo se manifestou em nota sobre a Operação Spot-Fix da qual o atacante Bruno Henrique é alvo da Polícia Federal nessa terça-feira. O clube carioca publicou um texto oficial sobre as investigações. O jogador treina neste momento no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do clube carioca, antes da viagem para Belo Horizonte. O time enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento, nesta data, da existência de uma investigação, ainda em curso, versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas", inicia o texto.

"O Clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso corre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência", continua o documento publicado pela assessoria.

"O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo, perante o STJD, a qual já foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação".

A nota confirma o que o Correio Braziliense havia antecipado, ou seja, não afastará o jogador do elenco. "O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente. Treina e viaja com a delegação nesta terça-feira, para Belo Horizonte", encerra o texto.