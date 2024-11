Empresário sobre Bruno Henrique após ação da PF: "Ele está ótimo"

O empresário de Bruno Henrique falou nessa quarta-feira (6/11), no Independência, em Belo Horizonte, sobre a a situação do atacante investigado pela Polícia Federal por suposta manipulação de resultados há um ano na derrota do Flamengo para o Santos de virada no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.

“O jurídico está muito bem informado sobre a situação e na hora que tivermos as informações cheias dentro do departamento jurídico a gente vai se posicionar”, disse Denis Ricardo em entrevista à ESPN no estádio antes da vitória rubro-negra por 1 x 0 contra o Cruzeiro pela 32ª rodada da Série A.

Questionado se considera injusto condenar Bruno Henrique antes do fim do inquérito, o agente respondeu: “Eu não acho nada, quando tivermos todas as informações a gente se manifesta”.

Denis Ricardo também falou dobre a situação mental de Bruno Henrique depois do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele às 6h da manhã da última terça-feira. “Ele está ótimo, fez uma partida brilhante”, finalizou.

Caso Bruno Henrique

O atacante do Flamengo está sob suspeita de ter tomado cartão na derrota para o Santos, no dia 1 de novembro de 2023, para beneficiar apostadores. Para a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), há um grau de parentesco entre Bruno Henrique e os donos das contas no site de apostas.

Um documento produzido por duas empresas estrangeiras — que prestam serviços à CBF — identificou movimentação “preocupante do ponto de vista da integridade” no número de apostas. A análise corrobora com o relatório da IBIA (Internacional Betting Integrity Association) e também está sob posse da PF.

Os ganhos das apostas para Bruno Henrique tomar cartão especificamente no jogo contra o Santos, pelo Brasileirão, de acordo com a PF, eram de quase 200% do valor aportado.