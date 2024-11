CBF anuncia mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025

O calendário do futebol brasileiro sofrerá uma série de mudanças para o ano de 2025. Conforme anúncio realizado pela CBF nesta terça-feira (12), o novo ano do planeta bola verde-amarelo será mais curto do que de costume.

Em razão da ocorrência do 'super' Mundial de Clubes, marcado para acontecer entre cinco de junho e 13 de julho, o Campeonato Brasileiro será paralisado. A manobra teria sido pensada para evitar prejuízos e conflitos entre clubes diante do assunto. O torneio internacional contará com a participação de 32 clubes. Três brasileiros já estão garantidos: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A quarta vaga ficará com o campeão da Libertadores 2024. Ou seja, Botafogo ou Atlético-MG.

Portanto, outros momentos do ano sofrerão alterações. Os Campeonatos Estaduais, por exemplo, começarão em 12 de janeiro, e chegarão ao fim em 26 de março. A pré-temporada, como consequência, também será mais curta. Ao invés de terminarem no começo do mês de abril, serão encerrados ainda em março.

O próprio Brasileirão também terá o início antecipado já para o terceiro mês do ano. A primeira rodada está marcada para acontecer no dia 29 de março. A última, para o dia 21 de dezembro. Um total de 12 rodada serão disputadas antes da paralisação para o Mundial. Já as outras 26, acontecerão depois.

As Datas Fifa, em contrapartida, serão todas preservadas. A duração continuará composta por nove dias. A Supercopa do Brasil acontecerá no dia dois de fevereiro, em Belém (PA). O calendário publicado nesta terça foi aprovado pela Comissão Nacional de Clubes. Quase todas as federações estaduais também receberam a reforma de maneira positiva. A exceção foi a Federação Paulista de Futebol (FPF). Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação de São Paulo, teceu duras críticas à mudança.

Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da principal entidade do futebol brasileiro, a solução ainda não é a ideal, mas sim um avanço. "A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um passo grande dado. Ouvindo Federações e clubes. Competição (Série A) que deve começar em 29, 30 de março, até 21 de dezembro. Isso com tempo mais curto para os Estaduais mesmo", disse o mandatário, após a decisão da Copa do Brasil, no último domingo (10), vencida pelo Flamengo.

Veja o calendário de 2025:

- Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

- Pré-Temporada de 2025: 08/01 a 21/01 1

- Primeira Janela de Registros de Atletas Profissionais: 03/01 a 28/02

- Segunda janela de Registros de Atletas Profissionais: 02/06 a 10/06

- Terceira janela de Registros de Atletas Profissionais: 10/07 a 02/09

Confira as datas das competições nacionais da CBF em 2025:



- Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

- Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

- Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

- Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

- Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

- Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

- Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

Datas das competições sul-americanas:



- CONMEBOL Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

- CONMEBOL Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

- CONMEBOL Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

Mundial clubes da Fifa:



- Mundial de Clubes da Fifa - 15/06 a 13/07 15

