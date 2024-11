Candangão 2025: arbitral nesta quinta define tabela; entenda o sorteio

A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) definirá nesta quinta-feira no arbitral marcado para 10h30 a data de início, o sistema de disputa e a tabela do Candangão 2025. Todas as decisões serão tomadas pelos 10 clubes classificados para a 67ª edição do torneio: o atual campeão Ceilândia, o vice Capital, e mais Gama, Brasiliense, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Ceilandense e os recém-promovidos Sobradinho e Legião.



O ápice da reunião será a definição da tabela em um sorteio que deve seguir as regras dos anos anteriores. Os cinco melhores colocados no Candangão de 2024 terão direito a disputar cinco das nove rodadas da primeira fase como mandantes, inclusive a jornada inaugural. Os outros cinco, ou seja, do sexto ao oitavo, e o campeão e o vice da Série B em 2024 disputarão quatro partidas dentro de casa.





Leia também: Capital contrata goleiro campeão brasileiro pelo Palmeiras



Os cinco melhores na classificação do Candangão de 2024 serão sorteados como bolinhas de 1 a 5 na tabela. Capital, Ceilândia, Gama, Brasiliense e Paranoá. A dinâmica é simples. Atual campeão, o Ceilândia será o primeiro a ter a bolinha de 1 a 5 sorteada, e assim sucessivamente até o quinteto ter a cinco posições na tabela definidas.



Na sequência, o sexto, sétimo e oitavo colocados no Candangão do ano passado, além dos promovidos da Série B serão sorteados para bolinhas de 6 a 10. A ordem de prioridade começa com Real Brasília, Samambaia e Ceilandense. Sobradinho e Legião são os últimos.



Com todos os números definidos, é formada a tabela completa com as rodadas do Candangão de 2025. Vamos a um exemplo prático: Se o Capital for sorteado como bolinha 1 e o Sobradinho com a 6, e a primeira rodada estabelecer confronto entre o 1 e 6, o primeiro jogo será entre Capital x Sobradinho com mando de campo do atual vice-campeão.



Antes da definição da tabela, os clubes decidirão a data do início do Candangão. Dois fatores pesam nesse debate: as datas da Copa do Brasil e a paralisação do torneio doméstico no carnaval. São duas propostas: o fim de semana de 11 e 12 de janeiro ou de 17 e 18 de janeiro. Há chance remota de mudança no sistema de disputa. Como a fórmula se repetiu nas últimas duas temporadas, existe flexibilidade de discussão sobre mudança na terceira.



Outra decisão importante é quanto ao término do Candangão. Um dos debates será pela manutenção de jogos de ida e volta ou final única como em 2021, quando o Brasiliense derrotou o Ceilândia no Mané Garrincha. Com o encurtamento das datas dos Estaduais no calendário da CBF, os torneios domésticos têm até 29 de março para terminar.



Há possibilidade de esticar até 5 de abril, mas Capital e Ceilândia estreiam na Série D do Campeonato Brasileiro a partir de 13 de abril e demandam tempo para a formação do elenco e treinamentos para a competição nacional.



Sorteio da tabela

» Ordem de prioridade para bolinhas de 1 a 5

Capital, Ceilândia, Gama, Brasiliense e Paranoá

O que isso quer dizer? Todos terão direito a cinco mandos de campo

» Ordem de prioridade para bolinhas de 6 a 10

Real Brasília, Samambaia, Ceilandense, Sobradinho e Legião

O que isso quer dizer: Todos terão direito a quatro mandos de campo

» Como é formada a primeira rodada?

Bolinha 1 x Bolinha 6

Bolinha 2 x Bolinha 7

Bolinha 3 x Bolinha 8

Bolinha 4 x Bolinha 9

Bolinha 5 x Bolinha 10

» Quando a tabela fica completa?

Quando houver o cruzamento entre todas as bolinhas sorteadas. Se o Ceilândia, por exemplo, for sorteado como número 1, ele aparecerá na tabela cinco vezes como número 1 na posição mandante e em quatro como visitante. Se o Legião for sorteado como 6, aparecerá quatro vezes como dono da casa e cinco no papel de visitante, e assim sucessivamente para cada conjunto de cinco times, sempre de acordo com a classificação no Candangão de 2024.