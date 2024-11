Capital contrata goleiro campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016

Vagner foi titular do Palmeiras em três jogos do Brasileirão e em um da Copa do Brasil em 2016, quando Fernando Prass se lesionou - (crédito: Cesar Greco/Palmeiras)

O Capital terá um goleiro campeão brasileiro nas disputas do Candangão, da Copa Verde, da Copa do Brasil e da Série D em 2025. Reserva de Fernando Prass e titular em três jogos na campanha do título do Palmeiras na Série A de 2016, Vagner Antônio Brandalise, o Vagner, tem acordo encaminhado para defender o atual vice-campeão do Distrito Federal na próxima temporada.

Aos 35 anos, o herói do Ituano ao defender pênalti na final contra o Santos em 2014, vencedor da Série B na reserva da Chapecoense em 2020 e dono das traves do Avaí em 33 dos 38 jogos do time catarinense no Brasileirão de 2015 disputou a última temporada pelo Tacuary do Paraguai. A diretoria não confirma, mas oficializará a contratação em breve.

Paranaense de Bom Sucesso do Sul, o goleiro Vagner iniciou a carreira nas divisões de base do Paulista. Defendeu o time de Jundiai (SP) de 2009 a 2012. Emprestado ao Vila Nova-GO e ao Criciúma-SC, desembarcou no Ituano para escrever o nome na história do clube na campanha do título no Paulistão de 2014. Defendeu a cobrança de Neto na final contra o Santos, viu Rildo acertar a trave e celebrou o título nos pênaltis por 7 x 6 no Pacaembu.

Vagner também passou por Tombense e Avaí. Destaque do time catarinense no Brasileirão de 2015 como titular em 33 dos 38 jogos sob os comandos dos técnicos Geninho, Gilson Kleina e acertou com o Palmeiras para a temporada de 2016.

Contratado para ser um dos reservas de Fernando Prass no time alviverde, Vagner assumiu as traves do time três vezes a partir do momento em que o titular foi convocado pelo técnico Rogério Micale para os Jogos Olímpicos do Rio-2016, lesionou-se no treino da Seleção e foi cortado. O técnico Cuca delegou a trave a Vagner nas partidas contra o Atlético-MG, o Botafogo e a Chapecoense na campanha do título. Jaílson encerrou a temporada titular.

Depois do título no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, Vagner passou por Mirassol, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Chapecoense e Náutico até receber o convite para defender o Tacuary. Dono da camisa 1, Vagner disputou 15 partidas como titular.



Além do Campeonato Brasileiro de 2016 sob o comando de Cuca, Vagner tem no currículo o título da Copa Paulista pelo Paulista de Jundiaí (2010) liderado por Fernando Diniz no papel de reserva, o Campeonato Paulista com a camisa do Ituano (2014) com Doriva e a Série B do Brasileiro representando a Chapecoense (2020) com o técnico Umberto Louzer.