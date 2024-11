Mercado: Capital anuncia contratação de lateral direito Lenon

A chegada do lateral é a quinta contratação do Coruja para o Candangão 2025 - (crédito: Capital SAF/ Divulgação )

Ativo no mercado de transferências, o Capital continua a montagem do elenco pelo objetivo de levantar a taça do Candangão pela primeira vez em 2025. Nesta quinta-feira (14), o Coruja anunciou a quinta contratação em cinco dias. O nome da vez é o do lateral direito Lenon, de 34 anos, egresso do Botafogo-PB. Ex-Vasco e Sport, o defensor foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009.

Durante o primeiro ano de carreira profissional, no clube onde foi revelado, chegou a atuar em nove partidas da campanha vitoriosa. Pelo time da Gávea, ainda conquistou um Campeonato Carioca e uma Copa Rio. Durante os 15 anos de carreira, soma passagens por Náutico, Vasco, Goiás, Sport, Portuguesa e Cuiabá, por exemplo.

Em 2024, atuou em 39 jogos pelo Belo da Paraíba. Além do Campeonato Paraibano, disputou a Copa do Nordeste e a Série C do Campeonato Brasileiro. Autor de quatro gols e duas assistências, chegou a ser eleito o melhor da posição na primeira fase do torneio. A fase em questão terminou, inclusive, com o Botafogo-PB como o líder.

Lenon é a quinta contratação anunciada pelo Coruja em menos de uma semana. Além dele, já foram oficializados os meia-atacantes Matheuzinho (ex-América-RN) e Juninho Carpina (Operário-MT); o também lateral direito Genilson (ex-Aparecidense); e o atacante Julen Sandy (ex-Hwaseong, Coréia do Sul). Eles se juntam ao elenco já montado, composto por Wallace Pernambucano; pelos meias Deysinho e Romarinho; os volantes Marconi, Felipe Guedes e Maycon Lucas; os laterais Mattheus Silva e Renan Luís; os zagueiros Éder Lima e Lucas Oliveira e ao goleiro Luan Santos.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima