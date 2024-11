NBB: Brasília aposta em Von Haydin para vencer a oitava seguida

Um dos segredos de uma boa equipe é ter um repertório variado de jogadas para resolver qualquer tipo de partida. E o bom momento do Brasília na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) reforça tal credencial na equipe. Embalada por sete vitórias seguidas no torneio nacional e pela terceira colocação na classificação, a franquia do Distrito Federal visita o União Corinthians, neste sábado (16/11), às 19h, na Arena Univates, com mais uma arma no arsenal: o aproveitamento de Daniel Von Haydin nos lances livres.

Nas primeiras partidas da série invicta na principal competição de basquete do país, o Brasília fez bom uso das bolas de três. A mira afiada do perímetro guiou vários dos resultados positivos da equipe do Distrito Federal. O desempenhou deixou o time com o quarto melhor aproveitamento no quesito entre todos os competidores do NBB. No entanto, quando uma tática está muito apurada, os adversários se empenham mais para marcá-la. Assim, é necessário encontrar outras soluções.

Na vitória de quinta-feira contra o Caxias do Sul, o Brasília ainda manteve o bom aproveitamento nas bolas de três pontos, mas o equilíbrio forçado pelos adversários exigiu outra tática para conseguir a vitória. Aí entra a pontaria afiada de Von Haydin. O ala converteu as 12 tentativas da linha de lance livre no duelo. Oito deles ocorreram no último quarto, momento no qual os brasilienses tomaram a dianteira no placar para vencer por cinco pontos de frente.

Ou seja, o bom aproveitamento de Von Haydin nas cobranças de infrações foi primordial para o Brasília vencer mais um duelo fora de casa. Na partida de hoje contra o sexto colocado União Corinthians, o aproveitamento no quesito deve ser, mais uma vez, um diferencial para a equipe do Distrito Federal manter o momento de alta na temporada do NBB.

"Desde a pré-temporada, sabíamos e acreditávamos no nosso potencial e em tudo que poderíamos entregar. Vamos com os pés no chão para manter a boa fase a aproveitá-la ao máximo. As vitórias trazem uma energia positiva e muita confiança para cada um", destaca Von Haydin. O duelo de hoje é o último da passagem do Brasília pelo Sul do Brasil. Depois, a equipe volta para casa e descansa 23 dias antes de encarar nova sequência como visitante contra os cariocas Flamengo, Vasco e Botafogo.