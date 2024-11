Brasília Vôlei bate Abel Moda e conquista a segunda vitória na Superliga

O Brasília Vôlei comemorou a segunda vitória na Superliga Feminina. Uma semana após bater o Mackenzie, em Belo Horizonte, o representante do Distrito Federal no torneio nacional não deu chances às catarinenses do Abel Moda, na noite desta sexta-feira (15/11), no Ginásio do Sesi, em Taguatinga, e triunfou por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/18 e 25/10). O resultado dá conforto ao time candango na distância para a zona de rebaixamento.

Adversário direto nas posições inferiores da classificação da competição nacional, o Abel Moda ainda não ganhou na temporada 2024/2025 da Superliga Feminina de vôlei e é uma das sete equipes da Superliga sem atletas nascidas no Distrito Federal. No entanto, o time conta com os serviços de um profissional do quadradinho. Formado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB), Maurício Thomas é técnico das catarinenses.

O duelo no Ginásio do Sesi, porém, foi de pleno domínio do time local. Guiado pela central Lívia Santos e pela ponteira Naiara Felix, maiores pontuadoras da partida, com 12 pontos cada, o Brasília Vôlei manteve liderança confortável em todas as parciais e construiu a vitória com certa tranquilidade. O último set foi o mais flagrante no quesito domínio e rendeu o resultado responsável por colocar o clube candango longe da zona de rebaixamento da competição.

Enquanto o Brasília soma pontos importantes no objetivo de subir posições na classificação e sonhar com os playoffs, o Abel Moda segue estacionado. A equipe sediada em Brusque ocupa a lanterna da competição disputada por 12 times, enquanto as brasilienses aparecem em oitavo. De quebra, é a única que não vencer nenhum set sequer. O próximo compromisso do Brasília será na sexta-feira, novamente em casa, contra o Unilife Maringá, às 18h30. As catarinenses visitam o Osasco em 26 de novembro.