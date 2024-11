Brasília e Ascade decidem o Campeonato Brasiliense Feminino de vôlei

O vôlei do Distrito Federal quebrará um tabu relevante hoje, às 19h, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. Pela primeira vez em 10 anos, o Campeonato Brasiliense Feminino voltará a ter uma final. A última foi em 2014. Protagonistas da decisão, Brasília Vôlei e Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade) são os candidatos ao título inédito. A entrada é gratuita.

O Brasília Vôlei chega para a decisão do Campeonato Brasiliense embalado por duas vitórias consecutivas na Superliga Feminino de Vôlei contra o Mackenzie, em Belo Horizonte, e o Abel Moda, em Taguatinga. O Ascade está motivado pela conquista da etapa Centro-Oeste da Superliga C Feminina, no mês passado, em Campo Grande (MS), contra a ACE-GO. O time conseguiu acesso à Superliga B na temporada de 2024/2025.

O Campeonato Brasiliense foi disputado por seis times: Brasília Vôlei, Ascade, Prevermed, Associação Brasiliense, Real Brasiliense e Mais Vôlei. O Brasília Vôlei terminou em primeiro lugar com cinco vitórias em cinco jogos. O Ascade ficou em segundo com quatro vitórias e uma derrota. Na semifinal, o Brasília eliminou a Associação Brasiliense, e o Ascade passou pelo Prevermed.

Em entrevista ao Correio, o técnico do Brasília Vôlei, Spencer Lee, falou sobre a relevância da final em jogo único contra o Ascade. "O Brasília Vôlei vai mergulhar nessa competição, entendendo a importância de representar o Distrito Federal (no cenário nacional) na condição de ter sido campeão brasiliense", valoriza o treinador.

Spencer exige entrega total da equipe devido ao ineditismo da conquista. "Hoje, nos encontramos em um momento mais sólido, e queremos levar esse bom momento para a final do Brasiliense com o objetivo de conquistar o título", explica o técnico da equipe da elite.

As duas vitórias na Superliga catapultaram o Brasília Vôlei na classificação. O time saltou do penúltimo lugar para a oitava posição. Os resultados em série deram confiança ao time para a pausa no Nacional. O time retornará à quadra pelo Brasileiro na sexta contra o Maringá.

No Ascade, o técnico Horcival Júnior considera importante a presença do time em um campeonato adulto para no processo de reestruturação para a disputa da Superliga B. "O Brasília Vôlei é uma equipe consolidada e a final é um desafio. Temos que desfrutar o mérito de chegar na final do Campeonato Adulto", afirma o treinador.

*Mel Karoline, estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima