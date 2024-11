Vôlei: Brasília conquista o Campeonato Brasiliense pela primeira vez

O Brasília Vôlei conquistou o título em casa, no Ginásio do Sesi Taguatinga - (crédito: Davidson Courlan/Brasília Vôlei)

Embalado pelas duas vitórias consecutivas na Superliga Feminina, o Brasília Vôlei comemorou o primeiro título do Campeonato Brasiliense. Nesta terça-feira (19/11), a equipe bateu a Ascade por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/15 e 25/19) e ergueu o troféu inédito.

Apesar da euforia pela conquista do título no campeonato local, o Brasília vira a chave para a disputa da Superliga. Há três edições fora do mata-mata, o Brasília Vôlei vem com o maior objetivo nesta temporada de disputar novamente o playoff nacional. A última aparição da equipe do Distrito Federal nessa fase, foi na temporada de 2020/2021, disputada em dois jogos pelas quartas de final. Naquela edição, foram derrotadas pelo Itambé Minas por 3 sets a 0 em ambas as partidas.

Agora, o foco principal do técnico Spencer Lee é dar fim ao incômodo jejum para o Brasília. Com a ótima reação e atuação nos dois últimos jogos, a equipe candanga se encontra na oitava posição na tabela. Depois de um começo oscilante com três derrotas consecutivas, o time se encontrou e assegurou seis pontos contra a equipe do Mackenzie, por 3 sets a 1 e superou o Abel Moda por 3 sets a 0, subindo de colocação.

A 12 pontos do primeiro colocado, o Brasília Vôlei volta as atenções à Superliga para enfrentar o Unilife Maringá, na próxima sexta-feira (22/11) no Ginásio Sesi, em Taguatinga, às 18h30. Podendo aproveitar o fator casa e o apoio da torcida, essa será mais uma partida para o representante do DF usufruir da vantagem e buscar os importantes três pontos.

Atletas do Brasília Vôlei e da Ascade se reuniram após a premiação (foto: Davidson Courlan/Brasília Vôlei)

*Por Mel Karoline, estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima