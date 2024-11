Brasil vence Uruguai em noite de Caboclo e se classifica para a AmeriCup

O Brasil derrotou o Uruguai por 71 x 65 na noite dessa quinta-feira no Ginásio Mangueirinho, em Belém, nas Eliminatórias para a AmeriCup 2025. O torneio será disputado em agosto do ano que vem, na Nicarágua. O triunfo na capital paraense ganhou a classificação para a competição. O time de Aleksandar Petrovic havia derrotado o Paraguai duas vezes em Assunção e encurtou o caminho para o acesso ao evento.

Bruno Caboclo foi o cestinha da partida com 21 pontos. O uruguaio Joaquim Rodrigues anotou 20 com uma belíssima exibição individual. A Eliminatória reúne 16 equipes e 12 avançam para a Americup ao fim do torneio. As seleções foram divididas em quatro grupos com quatro equipes e os três melhores de cada chave se classificam para a etapa final da competição. O Brasil volta à quadra domingo contra o Panamá.

“Quero parabenizar os jogadores porque nós sobrevivemos com apenas um treino contra o bom Uruguai. Nós teremos mais dois dias de treinamentos e podemos melhorar o nosso ataque contra o Panamá”, avaliou o técnico Aleksandar Petrovic na entrevista coletiva.

Decisivo com 16 pontos, o ala-pivô Mãozinha elogiou a mentalidade do Brasil para levar todo jogo a sério. “O basquete é um esporte global. Nso tem mais seleção boba. Nós sabíamos que não seria um jogo fácil. Ficamos na defesa porque isso decidiria o jogo. A intenção era parar os melhores jogadores deles”, afirmou.