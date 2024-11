Candangão 2025: Capital anuncia mais quatro reforços para a temporada

Forte no mercado de transferências, as movimentações do Capital pela montagem do elenco para o Candangão 2025 seguem intensas. Na última quinta-feira (22), o Coruja anunciou um pacote de reforços para o torneio local. As contratações são a sexta, a sétima, a oitava e a nona já feitas para a nova temporada, marcada para começar no dia 18 de janeiro.

Os novos rostos na Toca da Coruja se situam, dentro das quatro linhas, do meio de campo para trás. São três meio-campistas, além de um zagueiro. Os homens de centro são Mateus Anderson, Rodriguinho e Anderson Uchôa; o defensor é Richardson.

Mateus Anderson, de 30 anos, soma passagens por clubes de expressão pelo Brasil. Em 2015, foi campeão da Série C pelo Vila Nova. Quatro anos mais tarde, conquistou a Copa Verde com a camisa do Cuiabá. Um ano depois, vestiu as cores do Paysandu rumo a taça paranaense. No exterior, foi atleta do Santa Clara e do CD Mafra.

Anderson Uchôa, 33, foi revelado pelo Cruzeiro. Passou ainda por Paraná, Avaí, Criciúma e Fortaleza. Em 2020, foi campeão paranaense pelo Paysandu juntamente com Mateus Anderson. Atuou, inclusive, pelo rival, o Remo. Lá, foi peça importante na conquista do acesso da Série C à B, em 2021.

A chegada do volante Rodriguinho carrega consigo um aspecto curioso. Em 2020, o homem de meio-campo chegou a vestir a camisa do tricolor. Porém, atuou em apenas dois jogos. Agora, volta ao clube após passagem pelo América-RN. Em duas temporadas no Mecão, disputou 35 partidas, com dois gols marcados. Além disso, soma experiências no Goianésia, Novo Horizonte, Iporá, Vila Nova, Aparecidense, Iporá, Bragantino, Votuporanguense e Rio Verde.

Richardson, de 32 anos, ganhou destaque no ABC-RN. Capitão da equipe potiguar, esteve no clube durante cinco anos. Por lá, foi campeão estadual em 2020 e 2022, com mais de 150 jogos disputados. Os quatro reforços se juntam a outros 18 jogadores já confirmados pelo Capital para a pré-temporada e para a disputa do torneio local.

A equipe se apresentou na última segunda-feira (18/11) para o início das atividades. Com calendário cheio, o clube do Paranoá disputará uma competição nacional pela primeira vez na própria história. Está inscrito na Série D do Brasileirão, na Copa Verde, na Copa do Brasil, e no próprio Candangão.

Veja o elenco do capital para a pré-temporada:

Goleiro: Luan Santos;

Laterais: Mattheus Silva, Renan Luís, Lima e Genilson;

Zagueiros: Éder Lima e Lucas Oliveira;

Volantes: Pedro Felipe, Rodriguinho, Anderson Uchôa, Bala, Marconi, Maycon Lucas e Felipe Guedes;

Meias: Romarinho, Dudu, Robert e Mateus Anderson;

Atacantes: Wallace Pernambucano, Deizinho, Matheuzinho, Juninho Carpina e Julen Sandy.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima