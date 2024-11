Brasília bate o Unilife Maringá no tie-break e soma a terceira vitória

A comemoração das brasilienses na partida emocionante no Ginásio do Sesi Taguatinga - (crédito: Rogerio Guerreiro/Brasília Vôlei)

Brasília Vôlei e Unilife Maringá se enfrentaram nesta sexta-feira (22/11) pela sexta rodada da Superliga Feminina, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. A equipe da capital federal confirmou estar no melhor momento na temporada: triunfou de virada, por 3 sets a 2 (parciais 19/25, 25/17, 21/25, 29/27 e 15/13), e embalou a terceira vitória consecutiva na competição nacional.

A vitória brasiliense teve como destaque duas personagens. A oposta Ana Medina foi a principal pontuadora da equipe e do jogo, com 26 pontos. A central Livia viveu uma noite brilhante no Ginásio do Sesi Taguatinga ao converter 24 bolas. Pelo lado paranaense, a ponteira Natália foi a maior contribuinte (25).

Neste momento, o Brasília ocupa a sétima colocação da Superliga Feminina, com oito pontos, e está na zona de classificação ao mata-mata. O torneio é liderado pelo Praia Clube (20), seguido pelo Minas (17). O próximo compromisso do Brasília será na sexta-feira (29/11) diante do Flor de Ypê Paulistano Barueri, em São Paulo, às 21h30. O Maringá encara o Abel Moda no dia seguinte, às 14h, no Paraná.

O jogo

O primeiro set começou com a equipe do Maringá à vontade e em vantagem no marcador. Mas isso não foi motivo para abalar a equipe do Brasília Vôlei, que, em seguida, reagiu para empatar por 4 x 4. Os dois times buscavam muito o jogo. Com as paranaenses voltando à frente do placar, foi o momento do técnico Spencer Lee pedir um tempo para ajustar a equipe. A central Lívia foi uma das responsáveis por subir o nível da atuação do time candango. Apesar de alguns erros, as visitantes se mantiveram melhores nas parciais e fecharam com 25 x 19.

Na parcial seguinte, o Maringá saiu novamente na frente, mas as donas da casa reagiram e forçaram o treinador Aldori Júnior a pedir um tempo. A medida, porém, não foi o suficiente, pois o Brasília abriu quatro pontos de vantagem. Com superioridade, souberam administrar o jogo, mas ofereceram brechas para as adversárias. Aepsar dos sustos, o Brasília fechou o set por 25 x 17.

Com o nível de concentração maior, a equipe visitante começa o terceiro set com a vantagem no placar. As brasilienses esboçaram reação, mas viram o Maringá se reorganizar e se manter mais seguro, aproveitando as chances e a noite inspirada de Natália, maior pontuadora da equipe. Após uma chamada do técnico Spencer Lee, o Brasília Vôlei encurtou a desvantagem, mas não impediu o 25 x 21 paranaense.

O cenário no quarto set se iguala aos demais tempos. O Brasília se manteve por mais tempo com o marcador a favor e abre 20 x 17. Um desafio a favor do time do quadradinho, força o técnico do Maringá a pedir um tempo que resultou em uma melhora dentro de quadra (22 x 22). Com as aparições de Geovana e Lívia na equipe do DF, os pontos finais deixaram o jogo quente e, com o saque da estrela Ana Medina, as candangas levam a decisão para o último set: 29 x 27.

O tie-break começa com o Maringá abrindo cinco pontos na contagem, as brasilienses voltaram para a partida sem reação dentro de quadra. Em um momento oportuno no jogo, com uma caída das adversárias, o Brasília vôlei, com o apoio da torcida que em todo momento incentivou o time, conseguiu diminuir a diferença e deixar tudo igual (12 x 12). Com um final emocionante, de muita garra e vontade das jogadoras da capital federal, o Brasília vence o Maringá por 15 x 13.

*Por Mel Karoline, estagiária sob a supervisão de Victor Parrini