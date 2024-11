As caras e bocas de Guardiola em meio à crise do Manchester City

Pep Guardiola atravessa o pior momento em oito anos de Manchester City. Nesta terça-feira (26/11), às 16h, diante do Feyenoord, pela quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, busca se afastar de uma marca negativa inédita. O melhor técnico do planeta bola vem de cinco derrotas seguidas.

O influenciador dos gramados jamais havia vivido a experiência desde o começo da trajetória, em 2008, à frente do Barcelona. O "quinto dos infernos" de Guardiola foi estabelecido no sábado, com a goleada sofrida por 4 x 0 pelo Tottenham, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês.

Primeiro tetracampeão seguido da Premier League, o City está em crise de identidade. O papa-títulos não vence na principal competição da Terra do Rei Charles III desde 26 de outubro. Acumula tropeços contra Brighton e Bournemouth, ambos por 2 x 1, e está a oito pontos do líder Liverpool.

A instabilidade também respingou na Copa da Liga Inglesa, com eliminação diante do Tottenham e goleada. Na Liga dos Campeões, o alerta está ligado. Os citizens sucumbiram por 4 x 1 diante do Sporting, em Portugal. O último deslize de Guardiola e companhia no torneio continental havia sido em maio de 2022, no 3 x 1 para o Real Madrid, no jogo de volta da semifinal.

A queda de rendimento não é por acaso. A maior explicação está na ausência do atual melhor jogador do mundo, o volante Rodri. O espanhol é um dos pilares da equipe. Em 27 de setembro, ele sofreu lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito e perdeu a sequência da temporada. A falta do maestro Kevin De Bruyne também ajuda a entender a crise. O belga passou por problema muscular na coxa, retornou, mas longe da plenitude física e de reassumir a titularidade.

O diagnóstico da crise atesta para um elenco curto. Os cofres cheios contrastam com um grupo de apenas 22 jogadores. Cinco são recém-promovidos das categorias de base. "Segundo nossos padrões, esta será uma temporada ruim... Passamos anos no topo, então perdemos qualquer tipo de comparação. Mas isso é o legal do futebol. Merecemos paciência (da torcida e da imprensa). Estamos defendendo um legado que é difícil de manter. O que precisamos, agora, é focar na nossa próxima partida", discursou Guardiola na coletiva na véspera da partida contra o Feyenoord.

Rodada cheia

A quinta rodada terá agenda cheia nesta terça-feira (26/11) e quarta-feira (27/11) Serão nove partidas em cada dia. O destaque desta terça-feira fica pela reedição da final de 2019/2020, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Alemães e franceses perderam metade dos compromissos da fase de classificação. Uma derrota pode comprometer os planos de classificação direta às oitavas de final.

A diária ainda terá embates entre Internazionale e RB Leipzig e Sporting x Arsenal. A cereja do bolo da rodada fica para amanhã. Às 17h, o Liverpool recebe o Real Madrid, em Anfield, na reunião de 21 troféus da Liga dos Campeões.