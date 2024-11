Candangão 2025: Capital anuncia 13ª contratação para a temporada

Revelado pelo Goiás, o jovem defensor passou por todas as categorias de base do Esmeraldino antes de chegar ao Coruja, onde assinou contrato por empréstimo - (crédito: SAF Capital / Divulgação )

As investidas no mercado de transferências pela busca da primeira taça local não param para o Capital. Nesta terça-feira (26/11), o Coruja anunciou a contratação do 13º novo rosto para a disputa do Candangão 2025. Trata-se do zagueiro Mina, de 21 anos.

Natural de Ceilândia, o defensor tem 1,87m de altura e foi formado nas categorias de base do Goiás. No Esmeraldino, passou pelas categorias sub-17, sub-20, sub-21 e sub-23. Além disso, também acumula passagens por Paranavaí-PR, e Joinville-SC, ambos por empréstimo. A chegada ao Estádio JK também acontece por meio de contrato de empréstimo. "Vamos juntos!", comemorou o atleta através das próprias redes sociais.

Em comunicado também realizado através das redes, o Capital classificou o zagueiro como "um jovem talento, conhecido pela solidez defensiva". "Mina é um jovem talento, conhecido por sua solidez defensiva, boa leitura de jogo e capacidade de desarme. Com experiência acumulada em clubes importantes e um grande potencial, ele chega ao Capital com a missão de contribuir para a nossa defesa e ajudar a atingir grandes objetivos na temporada de 2025!", escreveu o clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capital SAF (@capital.saf)

Mina integra uma lista extensa de novos contratados do tricolor. Até aqui, outros 12 reforços já foram confirmados. São eles: os meias Matheuzinho, Juninho Carpina, Dudu, Mateus Anderson e Robert; os laterais direitos Genilson e Lenon; os volantes Anderson Uchôa e Rodriguinho; o zagueiro Richardson e o goleiro Vágner.

Veja o elenco do capital para a pré-temporada:

Goleiro: Luan Santos e Vágner

Laterais: Mattheus Silva, Renan Luís, Lima, Genilson e Lenon;

Zagueiros: Éder Lima, Lucas Oliveira e Mina;

Volantes: Pedro Felipe, Rodriguinho, Anderson Uchôa, Bala, Marconi, Maycon Lucas e Felipe Guedes;

Meias: Romarinho, Matheuzinho, Juninho Carpina, Dudu, Mateus Anderson e Robert

Atacantes: Wallace Pernambucano, Deizinho, Matheuzinho, Juninho Carpina e Julen Sandy.





*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima