Champions: Rodada cinco começa com 'apagão' do City e vitória do Bayern

A decepção no olhar: com queda de rendimento abrupta, o City chegou ao montante de seis partidas seguidas sem vitória - (crédito: Darren Staples / AFP)

A quinta rodada da edição 202/2025 da Liga dos Campeões da Europa começou com certas surpresas. Outras, nem tanto. Nesta terça-feira (26), as nove partidas realizadas no Velho Mundo trouxeram diferentes conclusões para os que buscam um lugar ao sol entre os classificados ao mata-mata.

O principal destaque ficou com o 'apagão' sofrido pelo Manchester City diante do Feynoord. Com dois gols de Haaland e um de Gundogan, os Cityzens abriram 3 x 0 na primeira etapa. O norueguês, inclusive, se tornou no mais rápido a atingir a marca de 50 envolvimentos diretos em gol na competição. Foram necessários 44 jogos. Porém, perdeu o controle do jogo na volta do intervalo.

Desajustado, viu o rival holandês empatar a partida. O último gol do visitante ainda contou com assistência do atacante Igor Paixão, aos 44 minutos da etapa complementar. Agora, a trupe de Guardiola chega a seis partidas seguidas sem ver as cores de uma vitória.

Na capital portuguesa, o Arsenal contou com brilho verde-amarelo para golear o então invicto Sporting por 5 x 1. A dupla Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli marcou um gol cada durante o triunfo. Saka, Havertz e Trossard também foram às redes. Um dos vice-artilheiros, com cinco gols, e sensação do torneio, o sueco Victor Gyokeres acabou anulado na partida.

Na reedição da decisão do torneio de 2020, melhor para o Bayern de Munique. O zagueiro sul-coreano Kim Min-Jae marcou, aos 38', para decretar a vitória bávara. Com um a menos desde os 22' da segunda etapa após a expulsão do francês Ousmanne Dembele, coube ao PSG apenas lutar contra a maré, e fracassar. Em cinco jogos, possui apenas uma vitória, além de três derrotas.

Na Catalunha, o Barcelona venceu o francês Brest por 3 x 0 graças a recorde de Robert Lewandowski. O primeiro gol, marcado aos 9', de pênalti, foi o centésimo dele na competição. Apenas Cristiano Ronaldo (141) e Messi (129) possuem mais. Aos 44' do segundo tempo, ainda marcou o de número 101. O espanhol Dani Olmo foi o autor do segundo tento.

A diária ainda contou com a goleada por 6 x 0 do Atlético de Madrid sobre o Sparta Praga, fora de casa. O Bayer Leverkusen também goleou: 5 x 0 sobre o Red Bull Salzburg. Os italianos Internazionale e Milan venceram, respectivamente, Slovan Bratislava e RB Leipzig. A Atalanta superou o Young Boys pelo placar de 6 x 1.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima