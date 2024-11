Champions: Quinta rodada é encerrada com vitória do Liverpool sobre o Real

A vitória do Liverpool sobre o Real Madrid foi a primeira no confronto em mais de 15 anos. A última havia acontecido ainda em março de 2009 - (crédito: Oli Scarff / AFP)

A quinta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa foi encerrada com um resultado expressivo em um clássico do Velho Mundo. Na reedição das decisões de 2017/2018 e 2021/2022 entre Liverpool e Real Madrid, melhor, dessa vez, para o time inglês. Nesta quarta-feira (27), os Reds venceram Los Blancos pelo placar de 2 x 0, em Anfield Road.

O triunfo da equipe da terra dos Beatles é a primeira sobre o maior campeão europeu desde 2009. A última vez havia acontecido no dia 10 de março daquele ano, pelas oitavas de final. Na ocasião, vitória britânica por 4 x 0. De lá para cá, o time espanhol foi dono absoluto do confronto.

Foram sete vitórias e um empate em oito jogos. A sequência ainda contou com os triunfos nas grandes finais do torneio, acontecidas, respectivamente, em Kiev, na Ucrânia, e em Paris, na França. Os êxitos trouxeram a 13ª e a 14ª taças da história do Real no torneio.

Na noite de terça-feira, os Reds mostraram concentração e sintonia para quebrar o tabu e manter a liderança na fase de liga da Orelhuda. Com poucos momentos de ameaça madridista, o Liverpool soube aproveitar os momentos de domínio para ameaçar a meta rival.

Debaixo das traves, o belga Courtois chegou a lidar com o ímpeto adversário com sucesso. Em cabeceio de Mac Allister e cruzamento venenoso de Robertson, salvou o Real de ser vazado. No entanto, não foi capaz de parar o entrosamento do mandante.

Em jogada trabalhada, o próprio Mac Allister abriu o placar. Com um pênalti sofrido por Lucas Vázquez em mãos, perdeu a chance de empatar. Mbappé desperdiçou da marca da cal. O irlândes Kelleher defendeu. O holandês Gakpo foi o responsável por ampliar o marcador. Ainda sobrou tempo para Salah também perder um pênalti.

O time de Anfield ostenta forma invicta. Na competição continental, é o líder. É o único com 100% de aproveitamento: 15 pontos conquistados. O Real Madrid, enquanto isso, corre sérios riscos de ser eliminado. Na 24º posição, não poderá mais perder pontos nas três rodadas restantes. A posição atual é a última que garante presença nos playoffs de repescagem. São apenas seis pontos conquistados, resultado de duas vitórias e três derrotas.

Noite pouco agitada

Os demais principais jogos da rodada foram pouco movimentados. Outro destaque da noite, o confronto entre Aston Villa x Juventus terminou sem gols. O francês Lille chegou à terceira vitória na competição ao vencer o Boogna por 2 x 1. Monaco x Benfica e PSV x Shakhtar Donetsk tiveram placares apertados. Ambos trouxeram vitórias por 3 x 2 para portugueses e holandeses, respectivamente.

Borussia Dortmund e Estrela Vermelha de Belgrado golearam. O time alemão venceu o Dínamo Zagreb por 3 x 0, na Croácia. Em terras sérvias, o Estrela Vermelha derrotou o Stuttgart por 5 x 1. Agora, restam três rodadas para a conclusão da primeira fase. A próxima na fila, a de número seis, acontecerá em ambas terça e quarta-feira, dias 10 e 11 de dezembro.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima