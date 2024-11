Fluminense tem a mesma pontuação de 2009, ano da arrancada, na 36ª rodada

Fluminense ficou só no empate, sem gols, com o Criciúma em pleno Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense foi finalista da Libertadores em 2008 e na temporada seguinte sofreu para permanecer na elite do futebol brasileiro. Na ocasião, a equipe carioca contrariou todas as projeções dos matemáticos e mesmo com apenas 1% de chance, escapou da degola. Quinze anos depois, logo após conquistar a América, o Tricolor passa novamente pela luta contra o rebaixamento e tem a mesma pontuação daquela época: 39.

Dessa forma, os comandados do técnico Cuca bateram o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Fred e Maicon, e alcançaram tal marca. O mesmo aconteceu agora com o time do comandante Mano Menezes, que ficou apenas no empate, sem gols, com o Criciúma e chegou a mesma pontuação.

As principais diferenças estão no ânimo dos dois elencos e na posição. Em 2009, o Tricolor de Laranjeiras estava em 17º, dentro da zona de rebaixamento, dois pontos atrás do Botafogo e quatro do Furacão. Agora, o time só depende de si para permanecer na primeira divisão, já que está na 16ª colocação, fora do Z4, com um ponto a mais que o Tigre.

Por outro lado, o Fluminense vinha de uma sequência positiva naquela época e chegava para os últimos três jogos com moral. Já em 2024, a equipe carioca soma cinco tropeços consecutivos, sendo três deles em pleno Maracanã, e está em baixa. No entanto, não há tempo para qualquer abalo, visto que nas próximas semanas, o time definirá seu futuro esportivo.

Reta final do Brasileirão

No próximo domingo (1), os comandados de Mano Menezes entram em campo para medir forças com o Athletico-PR, em Curitiba, às 18h30 (de Brasília). Na sequência, encara o Cuiabá, já rebaixado, no Maracanã, e finaliza o campeonato contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Em 2009, aquela equipe venceu o Sport por 3 a 0, o Vitória por 4 a 0 e empatou por 1 a 1 com o Coritiba nos últimos três jogos (7 pontos).

