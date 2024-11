Santos acerta renovação de contrato com Souza - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos, enfim, acertou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Souza. O jogador de apenas 18 anos, deve assinar seu novo contrato nesta quinta-feira (28/11). O atual vínculo se encerrava em maio de 2025, mas agora vai se estender até o final de 2028. Ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube em dezembro deste ano.

Essa é a primeira meta batida da diretoria santista para o próximo ano. Souza está sendo considerado a próxima joia a estourar no time profissional e consta no planejamento da equipe como um provável titular na posição, a depender do próximo técnico.

Souza atuou em apenas sete partidas na Série B este ano, mas é visto como um jogador de muito potencial e possível titular da equipe no ano que vem. Em 2025, aliás, o Peixe terá três competições para disputar: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. Assim, o lateral deve ter mais chances comparado a atual temporada.

Atualmente, o Santos conta com Escobar como titular da posição. Kevyson aparece como opção e Hayner também pode ser improvisado na esquerda, mesmo atuando pela direita. Contudo, Souza é o jogador visto como o de mais requisitos técnicos e que ele tome conta do setor em 2025.

Agora, o objetivo do Santos é que Souza acabe sendo lapidado, valorizado e ajudar o Peixe a se sair bem neste retorno à elite do futebol. O Alvinegro Praiano agora busca fechar com um novo técnico para que o planejamento para a próxima temporada siga a todo vapor.

