Candangão 2025: Sobradinho anuncia contratação para o ataque

Arthur Martins em ação pelo Madureira, durante a derrota por 3 x 0 da equipe diante do Flamengo, em março passado, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca - (crédito: Reprodução / Instagram )

O Sobradinho se aproxima de montar um time inteiro de reforços para a disputa do Candangão 2025. Conforme anúncio feito nesta sexta-feira (29), o clube fechou a nona contratação para a temporada marcada para começar no dia 18 de janeiro. Trata-se do atacante Arthur Martins, de 24 anos. O homem de frente chega do Treze-PB.

Durante o ano de 2024, Arthur atuou pela equipe paraibana na disputa da Série D. O Galo da Borborema chegou até a fase de quartas de final, mas acabou eliminado pelo Itabaiana-SE, pelo placar agregado de 3 x 1. Contudo, atuou pela equipe em apenas nove oportunidades.

Anteriormente, atuou com a camisa da Nova Venécia-ES. Por lá, esteve durante o ano de 2022 até o fim do primeiro trimestre de 2024. Neste meio tempo, chegou a ser emprestado ao Madureira-RJ, em duas oportunidades, e à Portuguesa-RJ. O atacante foi revelado pelo Serra-ES.

Segundo o próprio clube, Arthur se destaca pela velocidade e qualidade no drible. Destro, tem 1,85m de altura e poderá ajudar a equipe na parte ofensiva tanto pelas beiradas, quanto pelo centro, seja como referência, ou segundo atacante. Ele chega para competir por posição com outros cinco atletas. São eles: Pedrinho, Mirandinha, Sandrinho, Pipico e Ítalo Barbosa. A equipe estreia no Candangão 2025 diante do Gama, no Bezerrãono sábado, dia 18 de janeiro.



Veja o elenco do Sobradinho:

Goleiros: Artur e Michael Henrique;

Laterais: Andrézinho, Léo Príncipe, China e Romário;

Zagueiros: Medeiros;

Volantes: Geovane e Welton;

Meias: Charles, Renan Oliveira e Pedro Talisca;

Atacantes: Pedrinho, Mirandinha, Sandrinho, Pipico e Ítalo Barbosa.

Técnico: Mário Henrique

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima