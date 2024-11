Saiba como será a estrutura do ITF Beach Tennis Finals no Nilson Nelson

Uma megaestrutura está sendo montada na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, para receber a primeira edição do ITF Beach Tennis Finals. O torneio será realizado de 3 a 7 de dezembro e contará com a participação das oito melhores duplas da temporada, no masculino e no feminino.

Pela primeira vez, um evento oficial da Federação Internacional de Tênis dessa magnitude será disputado em um ginásio coberto. Acostumada a receber eventos de outras modalidades, a Arena BRB Nilson Nelson também ganha, de forma inédita, uma quadra de areia, montada em menos de 24 horas. A capacidade do ginásio é de 12 mil pessoas.

Além da quadra principal, a organização também montou uma área coberta de 2.400 m², com uma segunda quadra coberta para a competição, com 1.000 lugares, além de uma quadra de treino. O espaço também contempla cabines e estrutura de transmissão de TV na quadra 01, além de área de aquecimento anexa à quadra de treino para os atletas.

Para atender ao público, o Boulevard Monumental, de 1.200 m², contará com praça de alimentação, estandes de lojas com novidades do mercado, ativações, palco para meetandgreet com os atletas, entre outras atrações.

“É uma estrutura de ponta que vai agradar e surpreender a todos que passarem pelo evento nesses próximos dias”, avalia o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Em quadra, oito duplas masculinas e oito femininas, formadas por atletas do Brasil, Itália, França, Espanha, Venezuela e Rússia, irão brigar pelo inédito título da competição e disputar uma premiação recorde de mais de US$ 100 mil, a maior da modalidade até aqui. A organização do torneio também oferece aos atletas auxílio de passagem de US$ 300, hospedagem, alimentação e transfer.

Ao todo, mais de 120 pessoas diretas e cerca de 350 indiretas trabalham na produção do evento. Durante os cinco dias de competição, serão usadas 500 bolas, mais de 5.000 garrafas de água e 2.500 isotônicos.

Disputam a categoria masculina do ITF Beach Tennis Finals: Baran/Cappelletti, Mattia Spoto/Nicolas Gianotti, Felipe Loch/Antomi Ramos, Giovanni Cariani/Daniel Mola, Leonardo Branco/Allan Oliveira, Mathieu Guegano/Hugo Russo, Diego Bollettinari/Carlos Vigon e Luca Andreolini/Nikita Burmakin, no masculino.

No feminino, estarão na disputa: Rafaella Miiller/PatriciaDiaz,Vitória Marchezini/Sophia Chow, Giulia Gasparri/Ninny Valentini, Flaminia Daina/Nicole Nobile, Sofia Cimatti/Greta Giusti, Veronica Casadei/Ariadna Graell, Eva Palos/Raquel Iotte e Graziele Silva/Marcela Vita.

Ingressos gratuitos e para venda

A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos. A retirada está disponível pelo site Bilheteria Digital (clique aqui para acessar). Os ingressos para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra também estão à venda plataforma.

De 3 a 6 de dezembro, os jogos começam às 13h e se estendem até à noite, com a última rodada começando às 20h. No sábado (7/12), acontecem as finais, a partir das 18h, com a decisão feminina, e às 20h, a com a final masculina.

Serviço



ITF Beach Tennis Sand Series Tour Finals

Arena BRB Nilson Nelson – Brasília

3 a 7 de dezembro

Ingressos: Bilheteria Digital (clique aqui para acessar)