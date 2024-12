Flávio Dino comemora título do Botafogo na Libertadores no próprio casamento

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o ministro vestido de noivo bradando uma camiseta do Botafogo, enquanto canta o hino do time com os convidados da festa - (crédito: X/Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino comemorou o título inédito do Botafogo na Libertadores no próprio casamento. A partida final do campeonato ocorreu neste sábado (30/11), mesmo dia em que Dino se casou com Daniela Lima em São Luís.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o ministro vestido de noivo bradando uma camiseta do Botafogo, enquanto canta o hino do time com os convidados da festa. Ao seu lado está Daniela, com traje de noiva.

Dino é torcedor fiel do Fogão. "Torcer para o Botafogo é uma emoção única", declarou o ministro no ano passado, após o time empatar com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Melhor campanha



Em toda a história do time, o Botafogo participou de apenas seis edições da Libertadores e apenas uma final: a deste sábado. Esta foi a melhor campanha do time na competição.

Em sua primeira Libertadores, em 1963, o Botafogo avançou até a semifinal, mas foi eliminado pelo Santos de Pelé. Em 1973, também chegou até a semifinal, porém sucumbiu para o Colo Colo, do Chile.

Em 1996, o time foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final. Em 2014, os alvinegros foram eliminados na fase de grupos e em 2017 chegaram até as quartas de final, sendo eliminados novamente pelo Grêmio.