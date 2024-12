Deyverson: ‘Quem zoa tem que deixar ser zoado’

Conhecido por seu estilo provocador dentro e fora de campo, o atacante Deyverson agora vive o outro lado, afinal, perdeu a Libertadores com o Atlético. Dessa forma, tem recebido muitas provocações, sobretudo de torcedores do Botafogo e do Cruzeiro. No entanto, também recebe de atletas do Glorioso.

O atacante, porém, minimiza e diz que isso faz parte do futebol. Assim, Deyverson revela estar pronto para as zoações e diz saber lidar com isso. Após a derrota de 3 a 1 para o Botafogo, ainda no Estádio Monumental de Nuñez, o camisa 9 pontuou:

“Sei que vai ter muita gente que vai querer me zoar, me mandar mensagem no Instagram. Sou um cara que estou tranquilo. Sou um cara que brinco, zoo bastante. Quando a gente perde tem que só ouvir calado. Agora os caras vão me zoar aí, mas estou de boa. Sou um cara bem tranquilo quanto a isso”, comentou Deyverson.

Apesar da derrota e das zoações, Deyverson se classificou como um “cara privilegiado”. Ele lembra que conquistou a Libertadores de 2021, pelo Palmeiras em cima do Flamengo, inclusive, fazendo o gol do título. O atacante apontou ainda outras grandes conquistas profissionais:

“Sou um cara privilegiado, um cara abençoado por Deus por tudo que vivi até chegar aqui no Galo. Passei por um momento de turbulência no Cuiabá, aonde não sei o porque até hoje vivi esse momento lá. Sempre fui um cara muito dedicado, super humilde, de alto astral lá em cima. Não vai ser o vice que vai me deixar triste. Beijei a medalha de segundo lugar porque quantas pessoas não queriam estar no meu lugar? Quantos jogadores queriam estar ganhando o segundo lugar? Quantos jogadores queriam estar ganhando a Libertadores como eu fiz o gol do título de 2018, do Brasileirão, e da Libertadores em 2021. Sou um cara de me orgulhar bastante”, comentou Deyverson.

Por fim, o atacante pediu ao Galo concentração para superar as 11 partidas seguidas sem vitória na temporada. Isso levou o Atlético aos vices na Copa do Brasil e da Libertadores, além de despencar no Brasileirão. Aliás, o Galo não tem mais chances de se classificar para a Liberta 2025 e acumula chances remotas de ser rebaixado.

Dessa forma, o mais prováel é que o Atlético se classifique para a Sul-Amrericana do ano que vem. Nas duas últimas rodadas, o Galo visita o Vasco e recebe o Athletico-PR nos próximos dias 4 e 8/12.

“Não estou triste. Estou frustrado, mas triste não porque a gente sabe que segunda-feira é outro dia e tem mais dois jogos pelo Brasileirão muito importante e que a gente possa ganhar para classificar para a Sul-Americana”, concluiu Deyverson.

