Botafogo teve quase 11 mil torcedores a mais do que o Atlético-MG na final

A festa da torcida botafoguense com mosaico antes do jogo que deu ao clube o primeiro título da Libertadores - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

A Conmebol encerrou a discussão sobre qual clube era maioria nas arquibancadas do Estádio Monumental de Núñez no último sábado (30/10), na final da Libertadores.

Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, os torcedores do Glorioso estiveram em maior presença, com 37.584 apaixonados no estádio, quase 11 mil a mais do que o Atlético-MG. O Galo levou 26.619 alvinegros à Argentina.

A bilheteria aponta para quase 70 mil ingressos vendidos para 40 países diferentes. Foram 5.600 entradas adquiridas para o público geral em setores neutros do maior estádio da América do Sul, com capacidade para 84.567 torcedores.

Como estava o Monumental de Núñez com quase 70 mil torcedores na final entre Atlético-MG e Botafogo (foto: Juan Mabromata/AFP)

A decisão entre Atlético-MG e Botafogo em Buenos Aires foi a primeira de jogo único da Libertadores na cidade. Antes da capital argentina, Lima (Peru), Rio de Janeiro, Montevidéu (Uruguai) e Guayaquil receberam o jogo mais aguardado da América do Sul.

Cerca de 7 mil pessoas trabalharam na segurança dos torcedores no Estádio Monumental de Núñez. Diferentemente do especulado antes da decisão, não houve relatos de violência e conflitos.

O Botafogo conquistou o primeiro título da Libertadores e se juntou aos outros 11 clubes mais populares do Brasil com pelo menos um troféu da competição. De quebra, embolsou US$ 23 milhões em premiação (cerca de R$ 138 milhões) e assegurou vaga na Copa Intercontinental da Fifa e no Super Mundial de Clubes de 2025.