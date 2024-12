Grande Prêmio da China seguirá na Fórmula 1 até 2030

O Grande Prêmio da China, que é realizado no circuito de Xangai, permanecerá no calendário da Fórmula 1 pelo menos até 2030, após a prorrogação do seu contrato por cinco anos, anunciaram nesta sexta-feira (6) os organizadores do evento.

A corrida, disputada pela primeira vez na China em 2004, voltou ao calendário nesta temporada após uma ausência de cinco anos devido à pandemia de covid-19, com a vitória do piloto holandês Max Verstappen.

"Nosso retorno à China pela primeira vez desde 2019 foi um momento fantástico para a nossa modalidade. É incrível ver o apoio crescente que temos ano após ano. Xangai é uma grande cidade e o circuito é ótimo. Por isso estou feliz que a nossa parceria continuará por mais cinco anos", declarou Stefano Domenicali, diretor da Fórmula 1.

O próximo Grande Prêmio da China será realizado no dia 23 de março de 2025, uma semana após a corrida de abertura da temporada, na Austrália.