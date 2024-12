Hamilton se emociona em adeus da Mercedes com 6 taças em 12 anos

Foram 12 anos pilotando pela Mercedes e seis títulos de Fórmula 1 conquistados. Neste domingo (8/12), no circuito de Abu Dabi, o heptacampeão Lewis Hamilton deixou a escuderia alemã com uma última ultrapassagem e uma mensagem sincera para a agora ex-equipe. A partir da próxima temporada, ele vai pilotar pela Ferrari.

"Nós sonhamos sozinhos, mas juntos, nós acreditamos", disse Hamilton ao engenheiro de corrida Peter Bonnington e ao chefe da equipe Toto Wolff pelo rádio. "Obrigado por toda a coragem, determinação e paixão por me ver e me apoiar. O que começou como um salto de fé se transformou em uma viagem para os livros de história."

A parceria entre o britânico e a Mercedes foi uma das mais bem-sucedidas entre uma equipe e um piloto na história da Fórmula 1, e terminou com uma ultrapassagem na última volta sobre o companheiro de equipe, George Russell, o que lhe rendeu o quarto lugar na prova. Após a chegada, Hamilton fez giros com seu carro para a multidão e acenou ao público sob cânticos de "Lewis". Ele então se agachou ao lado do Mercedes e deu um tapinha no carro.

A mudança de Hamilton para a Ferrari fará com que o piloto britânico, que fará 40 anos no mês que vem, continue buscando um oitavo título mundial. Isso é algo que lhe foi negado em 2021 em Abu Dabi, quando Max Verstappen o ultrapassou na última volta, após uma relargada com o safety car.

Já se passaram quase dez meses e uma temporada inteira desde que a decisão de Hamilton foi anunciada, em fevereiro passado, e ele admitiu que sua saída iminente foi uma tensão em seus relacionamentos dentro da equipe. O heptacampeão começou sua 246ª e última corrida com a Mercedes da 16ª posição no grid após um infortúnio na qualificação que rendeu um pedido de desculpas de Wolff.

Hamilton subiu para a 12ª posição nas primeiras voltas, mas achou difícil progredir a partir daí. "Não tenho ritmo, cara", disse pelo rádio. Parecia que a sequência azarada de Hamilton nas corridas recentes continuaria e lançaria uma sombra sobre sua despedida.

Gradualmente, no entanto, as coisas começaram a ir do seu jeito. A estratégia de começar com o pneu duro mais durável e terminar com o composto médio mais rápido valeu a pena, e Hamilton gradualmente subiu no grid enquanto outros pilotos tiveram que ir para os boxes.

Um pódio foi até possível em um momento, a Mercedes esperava, mas Hamilton teve que se contentar em alcançar Russell na última volta. Ainda assim, "essa foi a direção de um campeão mundial", afirmou Wolff a Hamilton pelo rádio.