Brasiliense Vic Albuquerque é eleita a melhor jogadora do Brasileirão

São Paulo — Em tempos de demanda por pontas, os meias reinaram nesta segunda-feira (9/12) na Bola de Prata ESPN 2024. A brasiliense Victoria Albuquerque, do Corinthians, e o paulista Estêvão, do Palmeiras, foram eleitos, respectivamente, os melhores jogadores da elite no Campeonato Brasileiro feminino e masculino. Ambos receberam o prêmio máximo das mãos da Rainha Marta, coroada seis vezes número 1 do mundo. A alagoana de Dois Riachos virou hors concours ao lado do Rei Pelé e de Neymar. Criada em 1970 pela revista Placar, a condecoração completou 55 anos nesta temporada na cerimônia realizada no Anhembi, na capital paulista.



Vice-artilheira do último campeonato nacional na campanha do título do Corinthians, Vic Albuquerque, nascida e criada em Ceilândia, no Distrito Federal, saiu da cerimônia com dois troféus: uma das meias da seleção do campeonato e Bola de Ouro no papel de melhor jogadora da temporada na Série A1 do Brasileirão feminino.



Aos 26 anos, Vic Albuquerque contribuiu com 13 gols e duas assistências no hexa do Corinthians. Na temporada inteira, acumulou 17 bolas na rede e três passes decisivos. O desempenho, principalmente na fase de mata-mata da Série A1, foi decisivo para a renovação do contrato com as Brabas. Vic ultrapassou a marca dos 100 gols pelo clube e ostenta 107. A performance atraiu a atenção do técnico Arthur Elias. Ele convocou a brasiliense para amistosos da Seleção.



"Fico feliz por estar no radar para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil. Eu terei 29 anos até lá e espero continuar trabalhando para ser chamada mais vezes. Eu não tinha muita oportunidade com a Pia Sundhage por ter características diferentes do que ela pensava para a Seleção, mas eu respeitava o conceito dela", analisou Vic Albuquerque, exibindo os dois troféus levados para Ceilândia, onde ela passará o início das férias e as festas do fim de ano.



Emocionada com o primeiro prêmio máximo na carreira, Vic Albuquerque lembrou do início em Ceilândia. "Eu jogava no terrão com os meninos trabalhando por esse sonho que realizo hoje. Ganhei várias vezes a Bola de Prata, mas saio daqui com um prêmio a mais, a Bola de Ouro", comemorou.



Outras duas brasilienses participaram da votação. Gabi Portilho ganhou a Bola de Prata como uma das duas melhores atacantes da Série A1. Técnica do Palmeiras, Camilla Orlando ficou no pódio entre os treinadores mais valiosos da temporada no Brasileirão.

Joia palmeirense



Estêvão quebrou recorde e se tornou o jogador mais jovem a conquistar a Bola de Ouro em 55 edições. Aos 17, ele superou Diego por questão de meses. Em 2002, o ex-jogador recebeu a estatueta por levar o Santos ao título do Campeonato Brasileiro sob o comando de Emerson Leão na final contra o Corinthians. O prodígio comandou a arrancada do Palmeiras na campanha do vice-campeonato neste ano.



Estêvão disputou a artilharia do Campeonato Brasileiro até a última rodada. Terminou a competição com 13 gols, dois atrás dos 15 anotados por Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrando (Vitória). Ambos encerraram a Série A como goleadores. Mesmo assim, a joia do Palmeiras vendida ao Chelsea neste ano arrematou três prêmios: craques, um dos dois melhores atacantes da seleção ideal do Brasileirão e revelação.



Embora tenha conquistado o prêmio como atacante, Estêvão manifestou várias vezes na entrevista coletiva depois da premiação o desejo de jogar cada vez mais por dentro no Palmeiras, no Chelsea e na Seleção Brasileira. Abel Ferreira e Dorival Júnior preferem vê-lo na função de ponta direita.



"No que depender de mim, a tendência é essa. Eu comecei como meia na base e comecei a virar ponta quando subi para o profissional, mas eu me sinto mais confortável jogando por dentro", comentou. No ano passado, Estêvão disputou o Mundial Sub-17 justamente na armação.



Questionado pelo Correio sobre o empenho nas cobranças de falta, Estêvão reconheceu a dedicação a esse fundamento nos treinamentos. Embora tenha marcado o golaço da vitória por 2 x 1 contra o Cruzeiro no Mineirão na penúltima rodada, ele admite ter poucas chances por obediência a uma hierarquia. "O nosso cobrador de falta e o Raphael Veiga".



Vestido de terno, Estêvão brincou em resposta ao Correio sobre a roupa escolhida para o evento. "O meu pai é pastor. Eu até brinquei com ele quando estávamos vindo para cá que estou vestido igualzinho a ele", respondeu, arrancando risos na sala de conferência.

Estêvão celebra a conquista individual mais relevante da carreira após a campanha do vice-campeonato com o Palmeiras (foto: Agência com Z)



Artilheiros do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto e Alerrandro receberam prêmios individuais. Entre os clubes, Botafogo e Corinthians foram os campeões da tarde com mais indicações para as seleções ideais do torneio. O Glorioso emplacou cinco jogadores no time dos sonhos masculino, O Timão também teve cinco eleitas para a esquadra da temporada do Brasileirão Feminino.



Luiz Felipe Scolari anunciou Artur Jorge melhor técnico do Brasileirão masculino. Luciano Piccinato termina o ano como número 1 no feminino. A revelação coube ao antecessor dele no Corinthians. Atual comandante da Seleção feminina, Artrur Elias anunciou a conquista do sucessor. Artilheiros do Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto e Alerrandro receberam prêmios individuais. Entre os clubes, Botafogo e Corinthians foram os campeões da tarde com mais indicações para as seleções ideais do torneio. O Glorioso emplacou cinco jogadores no time dos sonhos masculino, O Timão também teve cinco eleitas para a esquadra da temporada do Brasileirão Feminino.

Vencedores



» Masculino

Bola de Ouro: Estêvão

Bola de Prata (time ideal 4-4-2)

John (Botafogo); William (Crzeiro), Bastos (Botafogo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Bernabei (Inter); Marlon Freitas (Botafogo), Garro (Corinthians), Savarino (Botafogo) e Allan Patrick (Internacional); Luiz Henrique (Botafogo) e Estêvão (Palmeiras)

Treinador: Artur Jorge (prêmio Telê Santana)

Artilheiros: Yuri Alberto (Corintthians) e Alerrandro (Vitória)

Revelação: Estêvão (Palmeiras)

Gol mais bonito: Alerrandro (Vitória)



» Feminino

Bola de Ouro: Vic Albuquerque (Corinthians)

Bola de Prata (time ideal (4-4-2)

Carlinha (São Paulo); Daniela Arias (Corinthians), Luana Sartório (Ferroviária) e Tamires (Corinthians); Kati (Ferroviária); Vitória Yaya (Corinthians), Duda Sampaio (Corinthians), Micaelly (Ferroviária) e Vic Albuquerque (Corinthians); Amanda Gutierrez (Palmeiras) e Gabi Portilho (Corinthians)

Treinador: Lucas Piccinato (prêmio Telê Santana)

Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)

Revelação: Letícia Monteiro (Internacional)

Gol mais bonito: Bia Menezes (São Paulo)

*O repórter viajou a convite do Grupo Disney (ESPN)