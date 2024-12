Decisão da Supercopa Capital sub-17 acontece nesta quinta-feira (12)

A Supercopa Capital sub-17 se aproxima de conhecer o campeão da segunda edição do torneio. Nesta quinta-feira (12), Atlético-GO e Athletico-PR fazem a decisão da competição, às 19h, no estádio do Gama, o Bezerrão. A entrada na arena é franca. O canal do Capital SAF, no Youtube, transmite.

O time goiano avançou ao mata-mata após terminar a primeira fase com a segunda colocação do Grupo A. Foram seis pontos conquistados de nove possíveis. Venceu Galvez-AC (7 x 0), Capital (3 x 0) e perdeu para o Corinthians (3 x 1).

Em seguida, nas quartas de final, venceu o Atlético-MG por 2 x 1. Nas semis, enfrentou o Corinthians mais uma vez, e venceu por 2 x 0. Esta é a primeira participação do Dragão no torneio.

O Athletico-PR tenta dar felicidade à própria torcida após o rebaixamento da equipe profissional para a Série B do Brasileirão. Os meninos da base foram os lideres do Grupo A, durante a primeira fase. Venceram Ferroviária e Coimbra.

Com o Goiás, empate. Na fase seguinte, derrotaram o Fortaleza, por 4 x 0. Em seguida, reencontraram o rival esmeraldino. Dessa vez, venceram, por 4 x 3 após disputas por pênaltis. No tempo normal, a partida ficou empatada em 3 x 3.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima