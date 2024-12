A história de Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro

O basquete brasileiro acordou triste nesta quinta-feira (12/12). Morreu nesta madrugada, em São Paulo, Amaury Antônio Pasos, aos 89 anos. Bicampeão mundial e MVP de uma Copa do Mundo, ele estava acompanhado dos filhos, netos e familiares mais próximos na despedida. O velório será aberto aos fãs na Rua São Carlos do Pinhal, 376, São Paulo. Começou às 10h, e termina às 18h.

"Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Um dos maiores não só do Brasil, mas como da história. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações", manifestou-se o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto Jr.

Amaury Pasos ajudou o Brasil a virar potência no basquete. Ao lado de outros craques, liderou uma geração mágica e pavimentou o caminho para os demais na modalidade. Foi um dos protagonistas dos títulos em sequência na Copa do Mundo de 1959 e de 1963. Eleito pela Federação Internacional de Basquete o número 1 nos dois torneios.

A lenda também ganhou duas medalhas em Jogos Olímpicos nas edições de Roma-1960 e de Tóquio-1964, sem contar a coleção de glórias em competições sul-americanas. Acumulou 96 exibições pela Seleção Brasileira e participou de três Olimpíadas e quatro Mundiais. É um dos maiores cestinhas do Brasil em Olimpíadas e Copa do Mundo e o mais vencedor com o uniforme verde-amarelo.

Pelos clubes, foi ídolo do Corinthians nas campanhas de um bicampeonato brasileiro e de um tri no Paulista. Vestiu também as camisas do Tietê e do Sírio.

Outras lendas do basquete brasileiro se manifestaram sobre a passagem de Amaury Pasos. Oscar Schmidt, o Mão Santa, afirmou: "Essa é uma perda enorme para o basquete brasileiro, mas que ficam as lembranças, conquistas e glórias gigantescas que ele trouxe para o basquete brasileiro; o Amaury foi muito importante para elevar o nosso basquete à outro patamar", disse Oscar ao portal GE.

Parceiro de Amaury Pasos nas conquistas das duas Copas do Mundo do Brasil, Wlamir Marques escreveu nas redes sociais: "Hoje logo pela manhã recebi uma notícia que me deixou profundamente triste, a perda do meu grande amigo e parceiro de equipe, Amaury Pasos. São mais de 50 anos de parceria na vida e nas quadras. Eu sempre disse que não existe vitória sozinho, ela acontece em equipe, e são muitas as vitórias que tive na vida que foi por ter ele ao meu lado. Hoje se foi mais uma grande estrela de nossa geração de ouro. Meus sentimentos a toda a família, em especial a Claudia e Luciana. Nada do que eu escreva ou fale pode descrever tudo que vivemos, o que fica é a saudade e minha admiração eterna".

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) publicou nota: "Amaury foi pioneiro, líder e inspiração. Com talento incomparável, ele levou o Brasil ao topo do basquete mundial, conquistando títulos históricos e se tornando o único jogador a ser eleito MVP em duas Copas do Mundo da FIBA. Mais do que um atleta, foi um verdadeiro embaixador do esporte. O Comitê Olímpico do Brasil presta sua solidariedade aos familiares e amigos neste momento difícil e se junta a todos que celebram a vida e os feitos de Amaury".

As conquistas de Amaury Pasos

» Clubes

Clube de Regatas Tietê: 1949-1961

CR Sírio: 1962-1965 Corinthians: 1966-1972

» Principais títulos

2x Campeão Brasileiro: 1966 e 1969

3x Campeão Paulista: 1966, 1968 e 1969

» História na Seleção

96 partidas pela Seleção Brasileira: participou de 3 Jogos Olímpicos (Melbourne 1956, Roma 1960 e Tóquio 1964) e de 4 Campeonatos Mundiais (Rio de Janeiro 1954, Santiago do Chile 1959, Rio de Janeiro 1963 e Montevidéu 1967)

» Principais títulos

2x Campeão Mundial: Santiago do Chile 1959 e Rio de Janeiro 1963

1x Medalhista de prata no Campeonato Mundial Rio de Janeiro 1954

2x medalhista olímpico de bronze: Roma 1960 e Tóquio 1964

1x Medalhista de bronze no Campeonato Mundial de Montevidéu 1967

1x Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo 1963

1x Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México 1955

» Prêmios individuais

MVP do Mundial 1963

1959 em Santiago do Chile e Rio de Janeiro 1963

Fonte: Confederação Brasileira de Basquete (CBB)