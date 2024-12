Bia Ferreira derrota francesa em Mônaco e mantém cinturão do peso-leve

Medalha de prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, a pugilista baiana Bia Ferreira encerrou o ano com chave de ouro neste sábado. Aos 32 anos, ela defendeu o cinturão do peso-leve da Federação Internacional de Boxe (IBF na sigla em inglês) e derrotou por pontos a francesa Licia Bourdesa no combate disputado em Monte Carlo, no Principado de Mônaco.

Bia Ferreira dominou os 10 rounds e triunfou por decisão unânime dos jurados. "Foi uma luta muito boa. Tô pegando o ritmo do profissional ainda, é um degrau de cada vez. Sei que posso dominar essa categoria, vou dominar e vir cada vez melhor. Irei enfrentar qualquer uma. Lutadoras da categoria se preparem", afirmou Bia Ferreira em entrevista à Confederação Brasileira de Boxe.

No primeiro assalto, Bia Ferreira adotou uma postura muito mais agressiva do que a francesa. A adversária parecia estar estudando a brasileira. O segundo round foi uma espécie de repeteco do primeiro.

Com luvas das cores do Brasil, Beatriz Ferreira continuou em posição de ataque no terceiro assalto, porém no quarto Licia Boudersa incomodou a brasileira. Bia reagiu ao encurralá-la na beira do ringue e acertar três socos em sequência.

Se Beatriz Ferreira estava em posição de ataque desde o primeiro round, do quinto em diante ela entrou no modo super ataque. Até o sexto assalto, a brasileira havia desferido 210 golpes contra apenas 90 da francesa. A cada assalto, o domínio de Bia era maior e o castigo sobre a adversária avançava na mesma proporção.

No round final, a vitória de Bia era quase certa e foi consumada. A brasileira avançou ainda mais, encurralou Licia, encaixou diversos golpes e chegou até mesmo a derrubar a oponente. No fim, o show de ataques precisos consolidou o triunfo de Bia Ferreira na primeira defesa do cinturão mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF).

*Com informações da Confederação Brasileira de Boxe