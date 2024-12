Brasileirão: 5 times da Série A procuram técnico para 2025; saiba quais

Uma semana depois do fim da temporada na Série A do Campeonato Brasileiro, cinco times estão atrasados na escolha do técnico para 2025. Atlético-MG, Grêmio, Vasco e os recém-promovidos Mirassol e Santos tateiam o mercado em busca de um dono da prancheta.

Traumatizado com os vices na Libertadores e na Copa do Brasil, o Atlético demitiu o treinador argentino Gabriel Milito a uma rodada do encerramento da primeira divisão. As especulações rondam a Cidade do Galo. Há currículos de sobra nas mãos dos quatro donos da SAF alvinegra, porém a decisão se arrasta. Um dos alvos é o português Luis Castro.

O Grêmio rompeu o relacionamento com o ídolo Renato Gaúcho. Interessado em Tite, o tricolor ouviu não. O ex-técnico da Seleção Brasileira e do Flamengo trabalha em parceria com com o empresário Gilmar Veloz para realizar o sonho de comandar um time no exterior. Diante da negativa, o clube gaúcho mostrou interesse na contratação de Luiz Felipe Scolari para o cargo de diretor. Mentor do Grêmio nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 1996, Felipão assumiria a responsabilidade de escolher o treinador.

Livre no mercado depois de uma era no Grêmio, Renato Gaúcho interessa ao Vasco. O presidente Pedrinho tem encontro marcado com o técnico para segunda-feira. A chance de ele assumir o Gigante da Colina antes da virada do ano é grande para comandar o vestiário liderado por figurôes como Philippe Coutinho e o francês Dimitri Payet.

Dispensado pelo Grêmio, Renato Gaúcho tem encontro marcado com o Vasco para segunda-feira e pode voltar a trabalhar em São Januário: o técnico foi vice da Copa do Brasil pelo time em 2006 (foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

Campeão da Série B em 2024, o Santos continua indeciso. O presidente Marcelo Teixeira sonhou com Luis Castro, mas desistiu diante da demora na resposta. Mantido em sigilo, o técnico escolhido pelo cartola trabalha silenciosamente e pediu reforços. Um dos nomes pedidos pelo profissional é a volta de Soteldo. O venezuelano defendeu o Grêmio em 2024.

"O técnico tem interesse no Soteldo, quer a integração. Mas a direção tem certas restrições, não em relação à parte técnica. Tem certas restrições que já manifestamos à comissão que ele entenda o novo momento. O que ficou no passado, aconteceu", pondera Teixeira.

Estreante na elite na próxima temporada, o Mirassol perdeu o técnico Mozart para o Coritiba. Fabio Carille, ex-Santos, recusou a oferta da diretoria do time paulista. Rebaixado com o Criciúma, Cláudio Tencati é analisado como alternativa.

Dos 20 times classificados para a Série A em 2025, 15 podem virar o ano com os mesmos comandantes. Alguns resistem pra não perder o técnico. Atual campeão do Brasileirão, o português Artur Jorge é tentado por uma oferta do Al-Rayyan do Catar. Vice, o compatriota dele, Abel Ferreira, é sondado por times da Europa e preocupa a torcida do Palmeiras. Fernando Diniz balançou no Cruzeiro, mas não caiu e iniciará a temporada no cargo.

Série A: técnicos para 2025

Atlético-MG - cargo vago

Bahia - Rogério Ceni

Botafogo- Artur Jorge (Portugal)

Ceará - Léo Condé

Corinthians - Ramón Diaz (Argentina)

Cruzeiro- Fernando Diniz

Flamengo - Filipe Luís

Fluminense - Mano Menezes

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda (Argentina)

Grêmio - cargo vago

Internacional - Roger Machado

Juventude - Fábio Matias

Mirassol - cargo vago

Palmeiras - Abel Ferreira (Portugal)

Red Bull Bragantino - Fernando Seabra

Santos - cargo vago

São Paulo - Luis Zubeldia (Argentina)

Sport - Pepa (Portugal)

Vasco - cargo vago

Vitória - Thiago Carpini