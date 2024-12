Campeonato Argentino: 10 motivos para torcer pelo título do Talleres

O Campeonato Argentino pode ter um campeão de fora da capital Buenos Aires pela primeira vez em 11 anos. O candidato a conseguir a façanha é o Talleres. O time de Córdoba, cujo maior ídolo é Mário Alberto Kempes, artilheiro da Copa de 1978 e protagonista do primeiro título mundial dos hermanos, disputa o troféu com o líder, Vélez Sarsfield; e o terceiro colocado Huracán neste domingo na última das 27 rodadas da Liga Profissional.

Para furar a bolha e conquistar o título nacional pela primeira vez em 111 anos de história, o Talleres precisa vencer o Newell's Old Boys neste domingo, às 19h30, no estádio Mário Kempes, e torcer para o Vélez Sarsfield não derrotar em casa o Huracán no estádio Jose Amalfitani. Esta partida é praticamente uma final do campeonato.

O Vélez Sarsfield lidera com 48 pontos, a mesma quantidade do Talleres, porém é o primeiro colocado nos critérios de desempate. O Huracán vem logo atrás com 46. Elétrica, a última rodada é imprevisível: há nove combinações possíveis para o desfecho do torneio.

A seguir, o Correio apresenta 10 razões para torcer pelo título inédito do Talleres. Dois deles têm relação com times brasileiros. O técnico do time é o Cacique Medina, com passagem pelo Internacional. A Fiel também pode dar uma força ao ex-time do meia Rodrigo Garro, contratado pelo Corinthians nesta temporada.



1. Quebra de tabu

O Campeonato Argentino não tem um campeão de fora da capital Buenos Aires desde 2013, quando o Newell's Old Boys, da cidade de Rosário, a terra de Messi, conquistou o torneio.

2. Ineditismo

O Talleres tem 113 anos. Fundado na cidade de Córdoba, localizada a 715km de Buenos Aires, o clube jamais conquistou o título do Campeonato Argentino.

3. Nacionalização

O Talleres não tem título argentino, mas conquistou torneio internacional em 1999. O clube foi o algoz do CSA na decisão da extinta Copa Conmebol. Venceu por 4 x 2 em Maceió e por 3 x 0 em Córdoba.

4. Por Mário Kempes

A maior referência do Talleres é simplesmente Mário Alberto Kempes. O símbolo do título da Argentina na Copa do Mundo de 1978 dá nome ao principal estádio da cidade.

5. Resistência

Se não der Talleres, o campeão será um time de Buenos Aires. O Vélez Sarsfield lidera com 48 pontos nos critério de desempate. O Talleres é o segundo com 48 e Huracán tem 46.

6. Cacique

O técnico do Talleres é conhecido do Inter: Alexander Medina comandou o time colorado em 17 jogos. O uruguaio ostenta três títulos nacionais no país dele em 2005, 2009 e 2012.

7. Reconstrução

Em 2015, o Talleres figurava na Série C do Campeonato Argentino e subiu para a B. O volante Guiñazu catapultou o time de volta à elite em 2016 com gol aos 49 da etapa final.

8. Rodrigo Garro

O Talleres é o ex-time do meia do Corinthians. O Timão o tirou de lá por US$ 7 milhões nesta temporada e tornou-se dono de 80% dos direitos econômicos do craque.

9. "SAF"

É proibido Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O tema está em discussão na Argentina, mas o Talleres conseguiu jeitinho de ter investidor em um modelo batizado de gerenciamento.

10. Mecenas

Presidente do clube desde 2014, Andrés Fassi toca o departamento de futebol do Talleres com injeção de capital privado. O clube movimentou R$ 603 milhões nos últimos 10 anos.

Programe-se: jogos valendo o título

Domingo, 15/12/2024

19h30 - Vélez Sarsfield (1º) x Huracán (3º)

19h30 - Talleres (2º) x Newell's Old Boys (26º)

Transmissão: Canais ESPN