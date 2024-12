Robert Renan 8 x 8 Guilherme: uma noite de generosidade em Ceilândia

Robert Renan deu lições de empatia, de generosidade e de como não esquecer das origens na noite deste sábado (14/12). Aos 21 anos, o jogador nascido e criado em Ceilândia, lapidado pelo Novorizontino e pelo Corinthians nas categorias de base e com passagem por Corinthians, Zenit São Petersburgo, Internacional e, agora, Al Shabab da Arábia Saudita, protagonizou uma noite de festa na Arena Expansão, na QNO 16, em parceria com o lateral-esquerdo brasiliense Guilherme do Red Bull Bragantino.

O jogo beneficente entre Amigos do Robert Renan e Amigos do Guilherme começou com uma entrada no campo society digna de Uefa Champions League, pirotecnia de futebol raiz com fogos de artifício iluminando o céu no Setor O, artistas do espetáculo devidamente uniformizados, inclusive o árbitro com selo Fifa de qualidade, locutor oficial anunciando as escalações e muitos gols para a plateia posicionada dentro e fora do alambrado. O placar, apenas um detalhe na celebração do amor ao próximo, terminou 8 x 8 na Arena Expansão. Diversão garantida para quem adquiriu o acesso à festa em troca de 1kg de alimento.

A ação dos amigos Robert Renan e Guilherme foi muito bem-vinda pela comunidade. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e do Instituto Vila dos Sonhos, os dois jogadores profissionais promoveram a partida para arrecadar doações a famílias carentes da Expansão, no Setor O. Os organizadores receberam brinquedos novos, seminovos e cestas básicas. A entrega dos donativos vai até o próximo dia 21 de dezembro.



























O duelo na Arena Expansão é um raro momento de descontração para Robert Renan e Guilherme em um ano desgastante para atletas de alto rendimento. O zagueiro iniciou o ano emprestado pelo Zenit no Internacional. Vestiu a camisa colorada de janeiro a agosto até se transferir para o Al Shabab da Arábia Saudita. O beque passou por um momento difícil nas semifinais do Campeonato Gaúcho ao errar uma cobrança de pênalti contra o Juventude e sofrer injúria racial nas redes sociais depois da eliminação do time no Estadual.

Emprestado pelo Zenit ao Al Shabab da Arábia Saudita, Robert Renan disputa a badalada liga na qual figuram Cristiano Ronaldo, Benzema, Sadio Mané e Neymar. Joga no mesmo elenco de estrelas como o volante colombiano Gustavo Cuéllar e o meia-atacante belga Yannick Carrasco. O técnico é o português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo. O time ocupa a quinta posição no Sauditão atrás do Al-Nassr, Al-Qadsiah, Al-Hilal e do Al-Ittihad.

O lateral-esquerdo brasiliense Guilherme, 22, sentiu até a última rodada a pressão da luta do Red Bull Bragantino contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Entrou em campo nos jogos derradeiros contra Athletico-PR e Criciúma e ajudou o time a se manter na elite nacional. O técnico Fernando Seabra usou Guilherme nas duas vitórias.