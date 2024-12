Santos vai esperar mais uma semana por novo treinador

A novela da contratação do novo treinador do Santos durará mais vez semana. O principal alvo do Alvinegro, Gustavo Quintero, foi campeão do Campeonato Argentino no último final de semana e disputará mais uma partida na temporada. Com isso, o Peixe ficará no aguardo de seu último jogo em 2025.

Apesar de ser o favorito para assumir o clube paulista, ainda não há uma certeza que Quinteros virá para o Brasil. Com o título, o Vélez manifestou o interesse na renovação com o treinador para a disputa da Libertadores de 2025. Seu contrato termina no próximo dia 31.

Após a conquista do título, o treinador deixou o futuro em aberto. Quinteros confirmou o interesse na renovação, mas comentou que ainda precisa conversar sobre algumas questões com a diretoria.

“Tenho que falar com os dirigentes, a intenção existe. O projeto esportivo, os objetivos que tem o clube para o próximo ano. Mais do que a questão financeira, temos que reforçar o time para competir na Libertadores”, afirmou.

No próximo domingo (21), o Vélez enfrenta o Estudiantes, campeão da Copa da Liga, pelo Torneio dos Campeões. Somente depois disso é que o destino do treinador será traçado e o Santos saberá se dá andamento ou não com as negociações.

