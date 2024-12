The Best: Com Vini Jr, premiação anuncia time ideal da última temporada

Além de ter vencido a premiação da Fifa pela primeira vez, o camisa sete do Real Madrid foi, de quebra, incluído na equipe ideal do ano pela segunda vez consecutiva - (crédito: Marco Bertorello / AFP)

Eleito como o melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024 pela Fifa, o ganhador do prêmio The Best Vinicius Júnior foi escolhido como um dos 11 jogadores a integrar a equipe ideal do ano durante a premiação acontecida nesta terça-feira, em Doha, no Catar.

O atacante brasileiro do Real Madrid, inclusive, lidera a dominância do clube espanhol na eleição da categoria. Ao todo, são cinco atletas da equipe Merengue no time ideal. Além do camisa sete, o zagueiro Antonio Rudiger; o lateral direito Dani Carvajal; o recém aposentado meio-campista Toni Kroos e o meia-atacante Jude Bellingham integram a lista de sucessos madridistas.

A única outra equipe a emplacar mais de um jogador na equipe ideal foi o Manchester City, da Inglaterra. Os três representantes foram o zagueiro português Rubén Dias; o volante espanhol Rodri e o atacante norueguês Erling Haaland.

Completam a lista o goleiro argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa; o zagueiro francês William Saliba, do Arsenal; e o ponta direita do Barcelona Lamine Yamal. O espanhol do time catalão, inclusive, é o mais jovem a fazer parte da equipe ideal da premiação, com apenas 17 anos e cinco meses de idade.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima